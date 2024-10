Diseños Dulces: Las bachas que sorprenden en las confiterías

CREDITO CARAS

Nada mejor que salir a pasear y sentarse a compartir un café para disfrutar la reciente primavera. Cada vez valoramos más las experiencias. No es solo una taza de café, es la experiencia de salir a tomar un café.



A la hora de elegir qué lugar visitar, el público busca café de especialidad, sabor casero, y un lugar bello que le haga sentir algo. Un espacio pensado, con una identidad marcada donde la presentación del postre se acompañe de un escenario digno de ser filmado o fotografiado.



El baño es un espacio donde tus clientes pasan más de unos cuantos minutos mirándose al espejo y si es lo suficientemente bello se toman una foto que se convierte en una historia en Instagram, y vas llegando a más corazones.



Nuestras bachas de diseño de la colección “Terciopelo Real” tienen ese juego, esa versatilidad, esa capacidad de acompañar y potenciar la impronta y el distintivo de cada ambiente. Son modernas, de formas orgánicas, con un detalle único que no pasa desapercibido: el desagüe oculto. Existen en una gama súper amplia de colores vibrantes y en tendencia, todos con acabado mate. Esto hace que al elegirlas el baño ya no sea simplemente un tocador de paso, sea un espacio habitable que complete la estética total de tu local.



Nuestro modelo Victoria I es uno de los más elegidos en el sector de cafeterías y confiterías ya que su pequeño tamaño permite armar mesadas con doble lavabo. Todo el plato cubre el desagüe, y no tiene casi lineas, solo dos, la del desnivel y la del plato, lo que la vuelve muy armoniosa.



Este es el caso de Bonsai Club, una cafetería ubicada en la ciudad de Mar del Plata que en su baño monocromático, donde el rosa es el color estrella, y las luces led iluminan y repasan todas las formas del ambiente, presentan dos bachas Victoria I color Praga, llevando la explosión de color hasta el último detalle.



“Bonsai Club busca ser un puente entre la naturaleza y las personas. La paleta de colores fue pensada para transmitir energía, positividad y un ambiente distendido. Dentro de la paleta se encuentra el color rosa, el elegido para crear un baño monocromático e instagrameable. Hemos logrado que todo cliente que pasa por él quiera su foto en el baño Bonsai”

Belén, parte del equipo de Bonsai Club.

Datos de contacto:

Equipo ARA Designs

+54 9 11 2400 6175

IG: aradesigns.color

FB: ARA Designs

Dueños de Bonsai Club: Lautaro Rossitto y Darío Roveretti.

Estudio de arquitectura a cargo del proyecto de Bonsai Club: Tres plus estudio

Diseño, identidad de marca y señalética de Bonsai Club a cargo de Juan Pablo Battista. IG batti_tm