¿Es realmente necesario delegar?

Déjame empezar contándote que me pasé AÑOS queriendo abarcarlo todo, porque sola podía. Porque como emprendedora independiente era “lo que tenía que hacer”.

Hasta que me di cuenta que lo único que estaba haciendo era “jugar a lo chiquito”. Probablemente por el famoso “miedo al éxito”, por convencerme de que sola es mejor. Pero también porque tenía la creencia de que “más crecimiento = más estrés”. ¡Y lo que menos quería en mis comienzos era algo que me genere más estrés!

Vivía en la inmediatez, apagando incendios. No me daban las horas del día, ni los días en la semana para la cantidad de cosas que me había comprometido hacer. Mi agotamiento físico y mental era tan grande, que los mismos síntomas fueron el punta pie para darme cuenta que necesitaba delegar.

Apenas pude callar a mi ego, que atacó con dudas y miedos, solté el control absoluto y me puse a planificar mis nuevas posibilidades.

La idea de ampliar equipo, compartir mi forma de trabajo y generar retos más grandes, me paralizaba. Pero sabía que la forma en la que estaba trabajando tenía un techo. Confiaba en que había otra manera, una manera que no sea la de trabajar hasta el agotamiento, como nos enseñaron. Una manera de TRABAJAR BIEN.

Hoy ya no estoy sola. Tengo un equipo muy comprometido y colegas a quienes les delego marketing digital, tareas de coordinación, dibujos, renderización y algunas cosas más.

Este año pude viajar 4 veces y estoy planificando el 5to viaje antes de que cierre el 2024. Algo que amo hacer y que jamás hubiese podido cumplir sin haber delegado en otras personas.

¡Aprender a delegar no es tarea fácil, pero el impacto que genera es muy poderoso!

Y hacernos cargo del proceso que necesita nuestro proyecto, del llamado que recibimos, es la mejor decisión que podemos tomar si buscamos trabajar con más calma y paz mental.

¡Espero que esta nota te inspire a revisar en qué partes de tu proyecto ya no te enciende estar y cómo podrías soltarlas, para enfocarte en lo que verdaderamente necesitas para ir a tu siguiente nivel con mucho disfrute!

Vanesa Schüttenberg

Diseñadora de Interiores

