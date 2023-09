Stancanelli Feijóo Arquitectura

Nadia Stancanelli y Guillermina Feijóo, ¿Cuáles son los servicios que brindan como profesionales?

Nuestro servicio se especializa en brindar intervenciones puntuales con el fin de revalorizar el inmueble. Mediante una reforma esencial logramos potenciar su venta o alquiler, y así permanecer competitivo en el mercado, recibiendo a cambio la rentabilidad esperada. Evaluamos cada caso puntualmente y conversamos con el propietario acerca de la real situación en la que se encuentra el inmueble; ventajas y desventajas; real conciencia que tiene sobre la situación actual para que podamos ayudarlo a lograr su situación deseada.

¿Cómo es el proceso de contacto, presupuesto y contratación que manejan?

Los potenciales clientes se contactan generalmente por Instagram o WhatsApp y hacemos una llamada para poder evaluar primeramente si es un caso que podamos ayudar y agilizar el proceso. No cotizamos nada sin hacer una visita de obra porque son muchas variables a tener a cuenta y es cotizar a ciegas o con un precio exagerado del por si acaso. In situ evaluamos el estado de las instalaciones de agua, eléctricas y gas y en todos los casos que sea necesario, les informamos al posible cliente sobre cambios de adaptación que habría que hacer en el caso que tomemos la obra para que quede todo conforme a norma. No vamos a dejar una llave de paso de gas sobre la cocina.

La finalidad es que las personas inviertan bien su dinero una vez. En base a lo que vimos y medimos, pasamos a un presupuesto super detallado, pero antes de mandarlo, enviamos una oferta propuesta con el precio global y el detalle de que les estamos cotizando. Si están de acuerdo y quieren avanzar para firmar un contrato, ahí se les pasa el itemizado claro con todos los precios que es una manera clara para el cliente de ver que es lo que está comprando del modo más preciso posible. También es una herramienta de gestión que les permite cambiar o sacar algún item en el caso que quieran generar una economía.

¿Cómo impacta la variación de precios en la actividad diaria?

Al enfocarnos en obras de duración corta, máximo ocho semanas, la variación de precios tiene impacto pero lo amortiguamos de la siguiente manera. La mano de obra de los contratistas es un precio fijo que acordamos previamente con ellos a la hora de presupuestar. Nos quedan los costos móviles que son los materiales que pueden variar por efecto dólar o devaluaciones. Con el primer pago de anticipo compramos la mayor cantidad de material que se ve afectado históricamente con esos movimientos.

¿El incremento de costos, siempre se traslada a precios?

No, en un presupuesto que hacemos, lo presentamos teniendo en cuenta en el tiempo que va a durar la variable de porcentaje mensual de inflación. Contemplamos un item de imprevistos que es un porcentual para poder tener un amortiguador ante cualquier eventualidad. Desde hace años, obviamente seguimos día a día la inflación, el valor del dólar, como se mueven los mercados y presupuesto a presupuesto chequeamos proveedor con proveedor los precios del día.

Venimos de escuela de educación financiera y mucho entrenamiento en la ejecución de presupuestos desmenuzados y muchos años de obra encima que nos han dado experiencia para poder presupuestar con la cintura para que el costo directo rinda y el precio no esté sobrecargado.

Datos de contacto:

Celular: 1125834199

Instagram: @stancanellifeijoo

Feed y hashtag: Ayudamos a REVALORIZAR TU INMUEBLE para VENDER ó ALQUILAR mediante reformas ESENCIALES.

#mercadoinmobiliarioargentino #alquilertemporario #antesydespues #reformaesencial