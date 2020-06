Ángel de Brito insiste: Laurita Fernández no está sola en cuarentena

Laurita Fernández levantó sospechas y este fin de semana fue escrachada por una seguidora cuando mostró que no estaba sola en su casa.

Fue la periodista Vicky Braier quien mostró que en una de las fotos que aparecía en su Instagram aparecían unos misteriosos pies. Sin embargo, la bailarina aclaró que se trataba de su hermana, quien la habría asistido en la edición de un video para Unicef que saldrá pronto a la luz.

Sin embargo, Ángel de Brito no se comió el cuento y mandó al frente a la bailarina. "Los fans me mandan una captura que había subido Laura en la que estaba bailando y la cámara se movía mágicamente, hacía como un paneo. Le pregunté, se mató de la risa y me dijo que es una go pro que se mueve", explicó el periodista y disparó: "Pernoctó. Qué haga lo que quiera pero que no nos engañe".

¿Tendrá razón, Ángel?