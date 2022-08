Aseguran que la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi fue armada: "Para tapar lo de Carmen"

El escándalo que salió a la luz entre Wanda Nara y Carmen, su exempleada, no deja de sorprender al público, ya que día a día salen a la luz nuevos detalles del mal momento que vivió la mujer en Europa sin poder volver al país.

Alejandro Cipolla, abogado de Carmen, estuvo en "Mañanísima" y reveló los detalles de la causa que le inició a Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo. El letrado aseguró que no se trata solamente de un juicio laboral, sino que estamos frente a un caso de reducción a la servidumbre, es decir, esclavitud.

"Le hicieron documentación falsa, le pidieron que diga que era refugiada, no la dejaban salir sola, ella no podía estar sola", detalló Cipolla ante el asombro de Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Pampito que no podían creer lo que el abogado les contaba.

"Dormía al lado del lavarropas, en el piso", sentenció el abogado que ya realizó una denuncia penal y asegura que imputará a Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo. Pero como si eso fuera poco, Cipolla manifestó: "Por la información que tengo, esa separación fue algo armado para tratar de tapar lo de Carmen. Dijeron 'filtramos esto y tapamos lo de Carmen'".

Alejandro Cipolla va por todo contra Wanda Nara y Mauro Icardi

El representante legal de Carmen dejó en claro que de la otra parte no intentaron comunicarse con él y con respecto a la filtración de los audios puso en duda quién lo hizo: "Cada vez que se quejaba por algo le sacaban el teléfono, como a un nene".

"Nora antes de irse le revisó las valijas de manera bastante violenta, no lo contó al aire pero lo contó en el corte llorando desconsolada. Le sacudían las zapatillas y le decían 'a ver si te robas algo'", relató Pampito preocupado por Carmen.