Así será el clima astrológico para este 30 de Octubre del 2021

Aries: Más seductores y conquistadores que de costumbre. Sabrán con exactitud que palabras o gestos hacer o decir, para llegar al corazón del otro. Tauro: Imperan las emociones. Demostraran mucha confianza en si mismos, arremeterán con un sexualidad intensa. Dejaran los tabues de lado manifestándose con pasión. Se renueva la vida en pareja. Géminis: darán paso al amor sin condicionamientos. Se lanzarán a la aventura de querer sin exigencias. Estarán muy optimistas, dando resultados que se volcarán a su favor. Se descomprimen las tensiones.

HOY es SOL GALACTICO AMARILLO en el Calendario Maya

En India, en la casa de Gandhi, leí una frase de él que me acompañó el resto de mi vida: “No hay un camino hacia la paz, la paz es el camino”. Mahatma Gandhi practicó y predicó toda su vida la “no violencia”, hizo de ella su bandera. En sánscrito, la antigua lengua de la India, no violencia se traduce como Ahimsa. Para Gandhi la paz era parte de nosotros, nuestra propia naturaleza. Es algo que te pertenece, que ya está en ti. Entonces, si ya soy paz ¿por qué no la siento? Debes limpiar primero los cristales, si quieres ver el horizonte a través de la ventana. Cuando caminas por el sendero de la paz, todo lo que realizas está impregnado de esa energía. La paz que irradias es la que atraes. La paz empieza a ser una forma de vida.

AFIRMACION DEL DIA

Elijo vivir en Paz.

