Cinthia Fernández y Matías Defederico vuelven a escribir un nuevo capítulo en su conflictiva relación. En el día de ayer, la panelista atacó a su ex después de ir al supermercado y comparar los gastos con el valor de la cuota alimentaria que recibe del exfutbolista.

Enojada, Cinthia Fernández subió la factura por un valor que superó los 58 mil pesos de la compra que hizo un supermercado y lo acompañó con unas picantes palabras: “Sin carne, artículos de limpieza, verduras... Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”, aseguró.

Cinthia Fernández desató su furia contra Matías Defederico después de pagar el supermercado

“Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan total, para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que me difamen y me violenten”, completó.

“No me alcanza, viejo, ni para el súper. Y dice que son 40 mil para cuota y 15 para la obra social que sale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Después te cuento el colegio, útiles, uniformes, cuotas, libros. El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, cerró Cinthia, arremetiendo sin piedad contra Matías Defederico.

Cinthia Fernández durísima contra Floppy Tesouro por robarle los diseños de su cápsula de ropa

n la era en que las famosas lanzan sus propias de ropa con las marcas más importantes, una polémica acusación encendió las alarmas sobre la originalidad de las prendas que promocionan. Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de copiar su línea de ropa deportiva para Sunsea.

“Le encanta chorear. Le encanta chorear cápsula ajena. ¿Será que no se le cae una idea? ¿Será que no tiene éxito? ¿Será que no vende nada y le chorea a las que sí?”, escribió la mediática sobre la cápsula de su colega para Biznet Sports.

Lo cierto es que las denuncias de Cinthia Fernández pasaban desapercibidas, hasta que Juariu las compiló en dos posteos donde hizo la comparación de las prendas y, lo cierto, es que son bastante similares. Incluso, Tesouro se habría inspirado en una prenda de Stephanie Demner copiando en su totalidad el diseño.

“Como Stephy es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?”, cuestionó Cinthia; a lo que sumó un palito para Floppy: “Si vas a copiar, copia de otro país... No con colegas tan cercanos que están en la misma, emprendiendo. Mi vida, picá más alto. No con una pichi como yo. En fin, no se metan con el laburo ajeno, es feo y todo vuelve”.