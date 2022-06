Dalma Maradona le dedicó un mensaje a su esposo y advirtió a sus seguidoras: "Zorras"

La cuenta regresiva para el nacimiento de Azul ya empezó y Dalma Maradona está con la sensibilidad a flor de piel, por lo que sorprendió a sus seguidores con una publicación dedicada exclusivamente para su marido, Andrés Caldarelli.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Dalma Maradona compartió una postal de su esposo y escribió: "Hace 10 años, este pibe me preguntó si quería ser su novia y OBVIO QUE LE DIJE QUE SÍ PORQUE YO AHÍ YA QUERÍA TODO CON ÉL".

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli el día de su casamiento.

Como si eso fuera poco, Dalma Maradona aprovechó la inspiración por el aniversario de noviazgo con su esposo y agregó: "Qué lindo hacer equipo con vos. Nunca podría haber imaginado formar una familia tan linda. Te amo para siempre".

Pero eso no es todo, ya que Dalma Maradona decidió advertir a sus seguidoras y manifestó: "Ni se les ocurra piropearlo, ZORRAS" y agregó unos emojis de carcajadas. Aunque cabe reconocer que cada vez que muestra a su esposo, hace una advertencia similar para que eviten los comentarios de ese tipo.

La publicación de Dalma Maradona.

Dalma Maradona compartió la historia detrás de la famosa foto con su padre

La postal donde Dalma Maradona le coloca margaritas en las medias a su papá dio la vuelta al mundo y es una de las imágenes más emblemáticas de Diego Armando Maradona junto a su hija. Pero la actriz contó la historia real detrás de esa tierna fotografía.

Dalma Maradona escribió: "Hace poco encontré la foto original (un día me pelee con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba ,llame a Clau y me dijo TRANQUILA,OBVIO QUE NO LA TIRE,ESTA EN ALGÚN LUGAR DE TU CASA y apareció hace poco)".

La famosa foto de Dalma y Diego Maradona.

Para terminar, expresó: "Para mi esta foto nos describe muy bien. Cada uno en su rol. Nada que entender,nada que explicarle a nadie. Fuiste,sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida. Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo. ¡Feliz día loco de atar! Te amo para siempre".