El enojo de Ángela Leiva con una actitud repudiable de un fanático

Instagram

Ángela Leiva se estaba presentando en Bolivia, más específicamente en Santa Cruz, cuando vivió una situación incómoda que afortunadamente pudo manejar de buena manera, llamándole la atención al fanático que tuvo un comportamiento repudiable para con ella, en medio de su show en vivo.

Resulta que desde el público, le arrojaron un preservativo al escenario y Ángela Leiva decidió pedirle a sus músicos que se detengan para ponerle los puntos al fanático. "Me parece perfecto que se cuiden, me parece perfecto. A mi me gustaría saber quién lo tiró al escenario", dijo con seriedad la artista.

Ángela Leiva

Los fans empezaron a indicarle desde dónde habían arrojado el profiláctico y Ángela Leiva continuó: "¿De allá vino?, bueno, conmigo no lo va a usar; conmigo solamente va a tener que pensar en mi y arreglársela solo, asique te lo devuelvo papu", dijo la cantante evidentemente molesta con esta actitud.

El momento fue captado por quienes estaban disfrutando del show y rápidamente lo subieron a las redes para visibilizar la reacción de Ángela Leiva que hasta el momento no replicó las imágenes en sus redes ni se expresó al respecto, pero tuvo el carácter necesario para ponerle los puntos al desubicado.