Filtran un picante audio de Luciana Salazar hablando con Martín Redrado

La historia de Martín Redrado y Luciana Salazar sumó un nuevo episodio. Después de los recurrentes descargos de la modelo en redes sociales, en Socios del espectáculo mostraron un picante audio entre la ex pareja.

La charla se dio durante un encuentro cuando ya estaban separados y el economista habló sin saber que estaba siendo grabado.

Durante el intercambio, Luciana Salazar le echó en cara a Redrado el vínculo que mantiene con Matilda que, según ella, es "inestable". Sos inestable para la relación con mi hija. Entonces, yo no puedo estar con una persona que es inestable", dice Luli en la grabación.

"Lo que se me ocurrió es que puedo hacer una terapia con alguien", agrega él.

"¿Una terapia? Pero yo ya te hice una promesa que no la puedo cambiar. Hay una cosa madre que está por encima de todo", le responde ella y Redrado agrega: "Me parece bárbaro. Estás demostrando ser una gran madre, una gran mujer".

Durante la charla, Luciana Salazar insiste en el que el vínculo entre Matilda y el economista está perdido y que la pequeña no va a tener intención de querer mantener relación más adelante.

Luciana Salazar y Martín Redrado, otra vez en el centro de la polémica.

"Supongo que en algún momento Matilda preguntará y si hay algo que yo pueda hacer", dice Redrado y Luciana Salazar insiste. "Martín, a Matilda ya la perdiste. Lo que perdiste, no lo recuperás".

Habló Martín Redrado sobre Luciana Salazar: "No soy el papá de Matilda"

Después de la serie de descargos que Luciana Salazar realizó en sus redes sociales, Martín Redrado dio la cara y se refirió a los rumores que hace años lo envuelven: el verdadero vínculo que lo une a Matilda Salazar.

"¿Te revincularías con Matilda, si la propia Matilda lo pide o pregunta por vos?", le preguntaron en Socios del espectáculo. "No soy el padre. No soy tampoco pareja. No me corresponde tener el lugar que deba tener la pareja de Luciana, ahora o en el futuro", dijo el economista con firmeza.

Martín Redrado aclaró cuál es su vínculo con Matilda Salazar.

"Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años", agregó.