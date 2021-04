Fuerte interna familiar entre Romina Pereiro y Jorge Rial

Una nueva interna entre Romina Pereiro y Jorge Rial se inició luego de que la experta en alimentos le pidiera al periodista que saliera al aire para TV Nostra desde su casa tras el avance de la segunda ola del Coronavirus.

"Me cuido, a pesar de que estoy dentro de los tres meses en los que quedan anticuerpos, por si hay una cepa nueva y también por los demás. No es momento de descuidarnos", expresó la nutricionista en diálogo con Fernanda Iglesias.

Respecto a su marido, manifestó: "Es un momento difícil. Está con un programa nuevo, súper entusiasmado y lo apoyamos, pero yo estoy reasustada, así que me gustaría que saliera desde casa".

"Entiendo también su profesión y que necesita estar ahí. Lo que pasa es que una lo ve desde el lado de la familia y lo querés cuidar", sumó la figura y contó que el conductor le respondió: "Se rió. Me dijo que le estaba metiendo presión".

La respuesta de Jorge Rial a Romina Pereiro tras su pedido

Jorge Rial se tomó unos minutos en el pase de Polémica en el bar y TV Nostra y respondió a Romina Pereiro tras su pedido: "Es que nosotros no conocemos la tibieza. Pero estamos acá, no somos héroes, no es por el ego, pero es lo que sabemos hacer".

"Es lo que mamamos de chiquitos. Yo no sé hacer otra cosa y siento que tengo que estar acá. También tengo que cuidar a mi familia, a mis compañeros, pero nuestro laburo es estar acá para informar, para entretener. Porque ni siquiera somos esenciales", argumentó el conductor.

VF