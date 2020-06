Lali se mostró furiosa tras el dictamen de Fernando Rivarola y su definición "desahogo sexual"

Lali Espósito se mostró indignada por un hecho que ha conmocionado al país en las últimas horas. El fiscal Fernando Rivarola, con asiento en Rawson, avanzó en el cierre de la causa por la presunta violación en manada denunciada a comienzos de 2019 y ocurrida en septiembre de 2012 en la provincia de Chubut. Por otro lado intentó minimizar la situación llamando al crimen un "Desahogo sexual".

Furiosa ante los dichos, Lali envió un mensaje en sus redes sociales : “En casi todas las entrevistas me preguntan si quiero ser madre o si tengo el deseo”, comenzó diciendo la artista, a lo que respondió: “Siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo o que no es el momento para mi, que me parece mucha responsabilidad”.

“Pero lo cierto es que me aterra traer una hija a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada”, aseguró Lali con un tono de indignación.

“Me da pánico que mi hija desaparezca y que si aparecer sea en una bolsa de consorcio. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni Una Menos, me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores”, manifestó la cantante .

No es la primera vez que Espósito muestra su apoyo ante estos tipos de casos. La artista de 28 años ha sido un referente en la lucha feminista y en las causas sociales que consideran justas.