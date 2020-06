Gloria Carrá relató el escalofriante abuso que sufrió

Gloria Carrá contó que fue víctima de un abuso a los 18 años. La actriz abrió su corazón, relató cada detalle de ese momento y comentó cómo lo atraviesa hoy en día.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la reconocida actriz explicó: “yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”.

“Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”, señaló la protagonista de "Sex".

Por otra parte sostuvo que su trabajo actoral la ayudó a canalizar momentos difíciles de su vida y cómo esto fue una constante en su carrera que ya lleva 40 años con 46 años de edad. “Trabajo desde muy chica, pero si bien lo vivía muy bien, era muy conciente de que estaba trabajando”. Y agregó que “de todas formas eso me ayudó a poder canalizar a través de la actuación muchas cosas que pasaban en mi casa, raras, con mi mamá, con la familia. Además soy actriz y pienso qué suerte que pude hacerlo en ese momento”.