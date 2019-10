Ivana Icardi se hizo un radical cambio de look y la compararon con Wanda Nara

Lejos de todo y explotando su carrera como modelo, Ivana Icardi dejó las polémicas de lado y comenzó una nueva vida instalada en Italia, donde hace meses participó del Gran Hermano famosos y donde protagonizó fuertes cruces con su cuñada, Wanda Nara.

Ahora, la hermana de Mauro Icardi sorprendió en su Instagram al mostrarse con un look completamente renovado. Rubia y con un gran escote, la ex GH argentina, posó muy sensual en una foto que no puedo evitar las comparaciones.

"Para encontrarnos se necesita un poco de suerte", escribió Ivana en el epígrafe de la imagen en la que muchos seguidores comentaron indicando el parecido de la joven con Wanda, quien suele incendiar las redes con mega escotes.