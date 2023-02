La China Suárez volvió a ser tendencia este fin de semana por el look dramático que lució con mucha altura y que compartió con todos sus fans.

La actriz fue el blanco de millones de miradas que esperan verla brillar en todos los campos, entre ellos, como influencer de las tendencias en moda.

Así quedó claro con este Total look que combina texturas, pero mantiene ese estilo dark que se ve reflejado en el outfit y en el maquillaje. "Déjame ver tu panty finito", sumó la actriz a su posteo.

La China Suárez es furor por su look dramático con mezcla de texturas.

La China Suárez presume su nuevo y muy vanguardista nuevo hair style y lo hace con esta cropped jacket negra de estilo sastrero con botones a contratono y escote cruzado.

A su blusa de corte sastrero con jaretas extralargas para anudar, la China Suárez le sumó unos leggins en vinilo color negro de tiro alto que es tendencia en Europa.

La China Suárez y Rusherking más enamorados que nunca

Próximo a cumplir un año de relación, la China Suárez y Rusherking no paran de dedicarse hermosas y románticas palabras de amor. En este mes de los enamorados, la pareja aprovecha para dedicarse lindos mensajes en sus redes sociales.

"No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás", escribió la actriz al cantante.

Rusherking le respondió con un posteo lleno de amor y que deja ver que su relación está más fuerte y sana. "Te amo muchísimo mi amor gracias por hacerme tan feliz sos lo mas lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío".

