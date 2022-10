La publicación de L-Gante con Wanda Nara después del descargo de Mauro Icardi

Wanda Nara y L-Gante siguen generando polémica y su historia se convirtió en una verdadera novela.

Después del descargo de Mauro Icardi en Instagram, el músico compartió un sugerente post junto a la empresaria que despertó polémica.

El cantante compartió una foto junto a Wanda Nara en la que se ven sentados, de espaldas para luego compartir otra foto de la clásica película animada, La Dama y el Vagabundo.

Mensaje de L-Gante con Wanda Nara

Cómo es obvio, el post generó una serie de comentarios de sus seguidores que L-Gante se encargó de responder. "Qué bardo", comentó un usuario de Instagram y el músico no dudó en contestar. "El bardo lo hacen los demás".

L-Gante compartió también una imagen de la clásica La dama y el vagabundo.

Luego, otros seguidores del artista dieron por sentado que entre ellos hay algo más que una amistad. "Le llegó el amor al turro", escribió una persona cercana a L-Gante al que él respondió con una evasiva.

Al parecer, estas imágenes corresponden al nuevo video que está produciendo el cantante con Wanda Nara, que saldrá a la luz dentro de los próximos días y que será sobre la canción que le dedicó especialmente a la rubia.

Mauro Icardi habló de su charla privada con Tamara Báez, ex de L-Gante

En medio del fuerte descargo de Mauro Icardi sobre el escándalo con Wanda Nara, el deportista también mencionó a Tamara Báez, con quien habría mantenido una charla privada.

“No le tiré onda, no hablé nada raro, nada de otro mundo”, aclaró Icardi sobre esta conversación. "Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé y quedó ahí”, dijo dando a entender que defendió a su mujer a pesar de los últimos rumores.

En el mismo vivo que el futbolista realizó en Instagram, también hizo referencia a la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara.

Mauro se refirió a la frase de Wanda en la que aseguró que ese tema fue el regalo más lindo “La más linda de todas las que tiene”, dijo ella y el deportista tiró: “No es lo que reflejan nueve años de matrimonio”.