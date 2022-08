Lali Espósito es la segunda coach de La Voz Argentina en presentar a sus 10 participantes en la gala de Los Playoffs, que definen las mejores voces que irán a los shows en vivo. La cantante tiene la responsabilidad de elegir bien, para poder quedarse con los mejores y seguir en el camino para que su equipo gane por primera vez el talent show de Telefe.

Lali Espósito elige a sus 4 mejores cantantes en La Voz Argentina.

Emilia Soler, Renato Barbieri, Juan Manuel Godoy, Luzía Cavallini, Vanesa Magnago, Thomas Spagnol, Andrés Cantos, Tomás Sagues, Florencia Bonavida, Ángela Navarro. Todos ellos son los participantes del team de Lali Espósito, que hoy se presentarán, cada uno con un tema, para luchar por un puesto entre los mejores cuatro.

Una vez se conozca el nombre del cuarto elegido por Lali, La Voz Argentina habilitará los canales de votación para que el público pueda votar por otros cuatro concursantes. De los 10, dos quedaron eliminados.

Ayer se presentaron los 10 artistas del equipo de Ricardo Montaner. Los concursantes elegidos por Montaner fueron: Alejo Álvarez, Leandro Jurado, Julia Ferrón y Julieta Celiz. Hoy, entre Elías Padral, Julio García Veliz, Julieta Silbergerg, Dandara Guinaraes, Emanuel Cerrudo y Sofía Maquieira, los cuatro mejores votados por la audiencia y seguirán en competencia.

Lali Espósito se arrepintió de haber eliminado a Julieta Silberberg

Julieta Silberberg llegó desde Uruguay con la ilusión de convertirse en La Voz Argentina de la cuarta temporada. La cantante era del team Lali. En su audición a ciegas, con el tema “Kiss me”, los cuatro equipos se dieron vuelta, pero la artista de 22 años eligió a Lali Espósito.

En la reciente etapa que finalizó, Los Knockouts, la uruguaya se enfrentó a Luzía Cavallini. Finalmente, su coach eliminó a Julieta y se quedó con Luzía. Ricardo Montaner aprovechó que liberó el talento de la cantante y se la robó para su equipo.

Ayer Julieta Silberberg brilló con su performance de la canción "I'd Rather Go Blind". Al escucharla Lali Espósito, reveló que se arrepintió de haberla eliminado y preguntó si podía retractarse. “La vi hermosa… ¿Está bien arrepentirse, no? Acabás de demostrar que merecés estar acá, fue hermoso y perfecto tu show. ¡Increíble!", expresó la coach.

Hoy Julieta Silberberg tiene la última oportunidad para seguir en La Voz Argentina, pero todo dependerá del público. Desde este jueves 25 de agosto, llegarán los shows en vivo y ya no dependerá de Lali Espósito, de Ricardo Montaner, o de cualquiera de los otros tres coaches.