Laurita Fernández sobre Cabré: "No lo superé, pero la vida sigue"

Laurita Fernández volvió a hablar de la separación de Nicolás Cabré durante una interacción con su millones de seguidores en las redes sociales.

"Me están preguntando cómo hice para superar la separación ¿Qué tiene que ver? no la superé, estoy para el orto pero la vida sigue", confesó sin vueltas, mientras escuchaba una emotiva canción de Floricienta.

"Tortas me mandaron de pastelería para ayudar a superar el bajón, los amo. Por un momento me imaginé rodeada de selvas negras comiendo, la de maracuyá me voy a pedir", agradeció a sus seguidoras pasteleras.

"Acá estamos, necesito comprender. No fumo, para los que me están preguntando, odio la gente que fuma, no puedo estar cerca de gente que fuma. Una vez no salí con un chico porque fumaba, cuando lo vi sacar un pucho cuando me muero", explicó sobre qué cosas le molestan a la hora de salir con un hombre.

"Me tomo un vinito cada tanto y no me drogo", agregó sobre ella misma.