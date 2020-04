Luisana Lopilato y Michael Bublé mostraron por primera vez a Vida, su pequeña hija

En medio de los vivos que suelen hacer en Instagram, Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron mostrar por primera vez a Vida, la más pequeña del clan que conforman con Noah y Elías.

"Vení, bebe", la llamó Luisana luego de que ambos la escucharan llamarlos a la distancia. "¿Querés saludar a mis amigos?", le dijo Michael mientras la pequeña entraba en el plano de la cámara.

En ese momento, Vida fue hacia los brazos de su mamá mientras el cantante canadiense comenzó a cantar Señorita, el famoso hit de Camila Cabello y Shawn Mendes.

Luego, padre e hija se divirtieron bailando y cantando el tema I like to move it. "Esperá, una cosa más. Mi niña y yo vamos a empezar con un poco de calentamiento", dijo el músico mientras se disponían en el lugar.