Mariano Martínez subió un video a Tik Tok que generó críticas de sus seguidores

Mariano Martínez se sumó a Tik Tok donde, como todas las celebridades en esta cuarentena, realiza diversos videos para matar el tiempo.

Pero una de sus publicaciones no pasó desapercibida y generó diversas críticas en sus redes sociales. En el post se escucha la voz de una mujer que "agrede" con palabras halagadoras.

Lo cierto es que, al ver la cantidad de mensajes negativos en su Twitter, el protagonista de Separadas decidió hacer un descargo. "Buen día, me acabo de despertar. Agarré el celular y veo que me están dejando algunos consejos por el uso de mi TikTok. Les cuento que hago y voy hacer los TikTok que quiera, de acá hasta que me canse de hacer. Si no les gusta mi humor, no lo miren. Abrazo y sean felices", disparó.