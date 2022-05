Michael Bublé y Luisana Lopilato es una de las parejas más queridas de todo el mundo. Sin embargo, el cantante, en una reciente entrevista que le concedió al diario británico The Sun, sorprendió al revelar el curioso pedido que la actriz le hace todos los días antes de dormir.

“Es siempre lo mismo. Mi esposa voltea su cola hacia mí y me dice: ‘Mike, haceme masajes ahí”, aseguró. Y explicó el motivo que alega la ex Rebelde Way, que no tiene una intención erótica. “Ella dice que así se deshace de la celulitis. Yo me quedo como... ‘¡No tienes celulitis!’“. De todas formas, Bublé no duda en cumplirle el deseo: “Así que todas las noches me siento a ver la televisión y la masajeo para que se duerma”.

Michael Bublé dio a conocer el curioso pedido que le hace Luisana Lopilato en la intimidad

Acto seguido, Michael Bulé confesó: “Solo puedo ver NFL Fantasy Football hasta las 4 p.m”.

Y cerró con una inesperada confesión, a modo de broma: “Amo mucho a mi esposa, pero también le tengo miedo. Estoy tan aterrorizado que en realidad el domingo pasado vi con ella una película de Jennifer Lopez llamada Cásate conmigo y me dieron ganas de pegarme un golpe en la cara”.