Murió el creador de "Scooby-Doo", Joe Ruby

Joe Ruby, el creador de "Scooby Doo", falleció este jueves en California a los 87 años por causas naturales. El hombre deja un enorme legado en el mundo de los dibujos animados, televisión y videojuegos.

Ruby fue el responsable de crear la mítica ficción junto a Ken Spears en 1969 para los estudios Hanna-Barbera, donde también trabajaron en formatos como "Dynomutt" y "Jabberjaw", además de otras series que produjeron para la televisión estadounidense: "Mister T", "Alvin and the Chipmunks", y "Superman".

Ruby inició su carrera como animador en Walt Disney Productions, hasta que fichó por Hanna-Barbera Productions, donde conoció a Spears.

Allí estrenaron en 1969, a través del canal CBS, la serie de animación "Scooby-Doo, Where Are You!", en ese momento el público se quejó por la violencia que presentaba el dibujo animado.

Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales protagonizaban las aventuras del grupo de amigos protagonista. La serie fue y es un éxito en el mundo entero y hasta tuvo buenas críticas en el cine con "The New Scooby-Doo Movies" o "The Scooby-Doo Show".