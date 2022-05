Nadia di Cello se alejó un tiempo de los medios para encontrarse con ella misma, para buscar su norte, en esa búsqueda la vida la sorprendió con nuevas oportunidades, en un país muy lejos de su hogar. La actriz y cantante toma de nuevo impulso y le apuesta, con su talento y disciplina, al éxito en los teatros de calle Corrientes y en el exterior.

Nadia habló con la Revista CARAS y recordó sus inicios en las producciones de Cris Morena y de sus nuevos proyectos, que ubican su carrera musical a nivel internacional, más exactamente en Israel, país al que considera su segunda casa.

Revista CARAS (R.C.) ¿Contanos sobre el estreno de “Quién se queda con mamá”?

Nadia di Cello: Estrenamos el jueves 5 de mayo a las 22:30 hs en el teatro Border. Invitamos a toda la gente a que venga. Vamos a estar todos los jueves de mayo y junio, por ahora. Si Dios quiere con proyectos de gira y la verdad estamos muy felices. En especial yo. Esta propuesta de Ezequiel Procopio me llegó en pandemia. Él es el director, es el cerebro de esta inda obra.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel

R.C: ¿De qué trata “Quién se queda con mamá”?

Nadia di Cello: Se trata de dos hermanos que se debaten por su mamá. Mi personaje se llama Lupe, es muy hippie, es profesora de música y vive en una realidad muy diferente a la de su hermano. Ella vive el día. No le es fácil. Todo lo contrario a lo que es el hermano, que progresó y le va muy bien en lo que hace. ¡Mi personaje es muy gracioso!

Es comedia, pero también abarca partes de reflexión, emoción. Porque algo de lo que vamos a contar arriba del escenario, es posible que a alguien le pasó. Seguramente dejemos mensajes en el corazón y en el recuerdo de las personas que nos vengan a ver. ¡Van a concertar mucho con nosotros! También está la parte de show, que es “La tía Miguel” que la hace un actor transformista. ¡Ahí también va a estar desopilante!

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

R.C: ¿Fuiste convocada para estar en la vuelta de Chiquititas, estás al tanto de la reunión que tuvo Agustina Cherri con Cris Morena?

Nadia di Cello: La verdad estoy al tanto, porque me cuentan cada vez que hago los vivos. Interactúo bastante con el público. La gente de Instagram es muy fiel y amo a todos mis seguidores y me comprometo mucho en responder. Y sí, me enteré lo de Agustina, que va a estar en Chiquititas con Muna.

R.C: ¿Qué pensás de eso?

Nadia di Cello: Es hermoso como proyecto en lo personal para Agustina, que va a estar con su hija y está lindo volver a hacer Chiquititas. Yo no estoy convocada. No te miento que me encantaría, para mí sería un sueño, un honor, un placer y más si lo puedo hacer con mi hija que es igual a mí.

Creo que ese sería el sueño de cualquier actriz o actor que trabajó en ese proyecto tan lindo que fue Chiquititas, poderlo hacer de grande y encima con tus hijos. Es algo muy emocionante y siento que el que pueda hacerlo, ya sea Agus, o cualquiera de los actores, es una gran oportunidad que Cris les esté dando. ¡Ojalá que Cris piense en mí y yo encantada!

Qué es de la vida de la ex Chiquitita Nadia di Cello, que triunfa en Israel.

R.C: ¿Cómo transitaste tu momento de gloria con Cris Morena siendo tan niña?

Nadia di Cello: Fue una gran oportunidad que Cris me dio, que vio en mí, que apostó en mí, pero no me quiero desmerecer mi laburo, porque yo hice mucho para seguir. Aprendí mucho y entendí que no era un juego sino un trabajo.

Al principio yo tenía 6 años, obviamente era muy chica, quería llamar la atención, quería jugar, quería bailar, quería cantar. Estaba desbordada de emociones. Entonces fue muy fuerte para mí aprender que eso era mi oficio, mi trabajo, que yo tenía que ser responsable, que yo tenía que estudiar la letra. ¡Capaz, me iba antes del colegio con mi mamá, a veces sin mi mamá. Dormía poco!

Fue mucho lo que elegí dejar. Mi niñez, mis cumpleaños, diversiones, salir a una plaza, ¡Qué sé yo! Todo lo que hace una nena común. Bueno, yo opté por ir tras mi profesión, mi oficio, lo que amaba, lo que me hacía feliz. Entonces, no quiero desmerecerme, porque fue hermoso elegir esta carrera y hoy la sigo eligiendo. Amo actuar, lo llevo en la sangre. Yo me voy formando profesionalmente, pero no hay mejor escuela que cuando uno lo lleva en la sangre, cuando uno lo hace tan natural.

R.C: ¿Qué no te olvidás de lo aprendido con Cris Morena?

Cada vez que encaro un trabajo, no importa si es una cooperativa, si es una producción, yo siempre me pongo la camiseta, yo siempre doy todo, de verdad y me gusta, lo siento. No me veo haciendo otra cosa, de hecho, hice otras cosas que no fueron Tele y nunca fui feliz como lo soy cuando me subo arriba de un escenario o cuando se prende la cámara.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

R.C: ¿Qué sentís cuando estás arriba de un escenario?

Nadia di Cello: ¡Vibro!, siento que estoy elevada en un techo que siento fuego. Me siento con una adrenalina, no veo quién está; es decir, yo actúo para todos, para un universo infinito. Me meto muy en el personaje, conecto mucho con la persona que estoy actuando en el momento, no me fijo en el momento quién vino o quien no. Me encapsulo y estoy muy enfocada en entregarlo todo, en conectar con el escenario, con las luces, con el vestuario, la postura. En el cómo uno tiene que sacar para afuera ese personaje que es propio. Porque hay que salir de lo que es uno mismo. ¡Soy muy autoexigente conmigo misma!".

R.C: ¿En qué escenario te sentís más cómoda, más libre?

Nadia di Cello: La verdad que en todos, siempre es una adrenalina nueva y un desafío nuevo y hermoso pasar por cada uno de los escenarios. Entonces, todos los escenarios son parte de mí y los disfruto, lo doy todo, para que la persona que me eligió, que pagó una entrada, se vaya emocionada, se vaya con el corazón feliz. ¡Ojalá que la vida siempre me encuentre arriba de un escenario o de un set de grabación.

Me acuerdo mucho de las escenas que tenía con Romina Yan y la ventanita de los sueños. Porque claro, esa ventanita era una escenografía y había que imaginarse lo que uno soñaba. Era trasladar la imagen de lo que iban a ver los televidentes a través de esa imagen que vos abrías y tenías que soñar. ¡Te juro, posta, soñaba, o sea, me imaginaba todos los sueños y me imaginaba todo lo que yo quería ver y lloraba real y todo lo que me pasaba, me pasaba por el cuerpo de verdad!

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

R.C: ¿Hablando de otros escenarios, cómo te fue en Israel?

Nadia di Cello: Estaba renerviosa, me había quedado sin voz. Estaba reangusitada y por dentro decía ¡No, me va a salir muy mal! Y cuando dijeron mi nombre y entré al escenario y escuché la vibración de mi nombre, los aplausos y los gritos. ¡Listo, ya está, no me importó nada. Di un show que ni yo podía creer que había dado.

R.C: ¿Qué otros proyectos tenés ahora?

Yo a raíz de que fui a Israel y vi lo que es el furor allí. Solo estuve 15 minutos en el show y seguían pidiendo por mí, seguían pidiendo show. Entonces se me ocurrió que yo debía hacer algo con esto, tengo que darle oportunidad a la gente que quiere laburar, tengo que hacer algo con música y tengo que hacer algo con esto que siento adentro y que no me lo permiten hacer acá.

Empecé a producir con Ezequiel Procopio y estamos escribiendo un show, un texto y canciones, porque vamos a venir con todo. Para fin de año, si Dios quiere, vamos a estar lanzando mi carrera musical y con muchas sorpresas para llevarlo por todo el mundo. Por el país, por las provincias, por Israel. No te puedo contar quién es el productor que nos va a ayudar, pero sí hay alguien muy importante que está detrás, incentivándome y que es mi ángel de la guarda, que está a un lado mío y que cree mucho en mí.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

Porque si el trabajo no viene a mí…. Obviamente yo golpeo muchas puertas, pregunto, trabajo con gente del medio, tratamos de hacer cosas, pero cada vez el trabajo es más escaso y siempre trabajan los mismos. Que está bien, pero está mal que no le den la oportunidad a muchos actores que queremos trabajar y que no somos olvidados, porque por la gente no somos olvidados.

Yo digo que Israel es mi segunda casa, porque cada vez que he ido, me han recibido con mucho amor y mucha pasión. Es hermoso, que un lugar, que no es mi país, que no son mis costumbres, donde todo es tan diferente, me hagan sentir amada, me abren sus puertas y me respetan tanto.

R.C: ¿Qué te dicen tus hijos, Valentino y Francesca cuando te ven en la Tevé?

Nadia di Cello: Los dos me ven. Ven todas las novelas, la más chiquita, Francesca, recién empezó a ver y a entender y está maravillada. Viene y me dice: “Yo te amo. Sos mi ídola”, y me comenta: “Yo te voy a ver en la Tele, cuándo salís. También quiere venir al teatro, quiere compartir todo el tiempo conmigo, vive haciendo videos de TikTok y me encanta, porque no hay nada más lindo que el reconocimiento o ver a través de tus ojos, que lo que vos llevas en la sangre, también lo generaste en tus hijos.

Valentino y Francesca.

R.C: ¿Sacaron tu lado artístico?

Nadia di Cello: A veces me emociona ver a Francesca cómo se desenvuelve porque me hace acordar a mí y me remonta a mi niñez, cuando yo estaba dos horas en el espejo cantando y creando un show de Xuxa o de Chiquititas y la veo y digo ¿Pero, quién le enseñó a esta chica?, porque yo no le enseño, no va a teatro. ¡Lo lleva en la sangre, entonces me emociona, porque realmente es lo que ama, como yo!"

Valentino es más de los juegos, de la PlayStation,¡Es muy inteligente!, en el estudio le va perfecto, pero él es más de los juegos, de todo lo que es la Internet. También le gusta el arte, lo que pasa es que es más vergonzoso y la otra es muy desenvuelta y él es más tranquilo.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

R.C: ¿Seguís en contacto con tus colegas o compañeros de las diferentes producciones de Cris Morena?

Nadia di Cello: Con algunos sigo en contacto, con otros quise generar algún contacto, hablando por Instagram, pero no es fácil. No todo el mundo te responde, pero sí me veo con Jimena Piccolo, con Georgina Mollo. De hecho nos vamos apoyando en las obras que vamos haciendo.

La otra vez hicimos una juntada cuando fuimos a ver a Georgina con Solange Verina, Sebastian Francini, Natalia Melcón, Natalia Flores, Federico Barón. Los quiero a todos, tengo un hermoso recuerdo de todos, pero con algunos no tengo ni contacto. Intenté, por ejemplo, con Agustina por Instagram, a Felipe Colombo le hablé, pero no recibo una respuesta, entonces tampoco sigo porque parezco una molestia. Pero con los que más me veo, son con los chicos que siempre están apoyándose entre todos.

A la que me gustaría ver de nuevo, que siento que es algo pendiente que tengo yo, como muy fuerte latiéndome en el corazón, y me encantaría volver a ver, es a Cris. ¡Intenté muchas veces de pedir una reunión o acercarme!.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

Me gustaría ir a ver el espacio que tiene, “Otro mundo”, porque me contaron que hay un árbol hermoso, que hay imágenes de Romina, que está el libro de la vida y me encantaría poder volver a abrazarla, poderle contar cómo estoy hoy, que me vea. Siento que es algo pendiente que todavía me duele el no poder tener ese contacto; porque realmente, para mí, ella es una referente, mi gran mentora, mi madrina, la persona que confío en mí más que nadie. Fue mi familia en su momento, vivíamos todo el tiempo juntas y la verdad que a ella, a Gustavo, a Tomás, a toda la familia, siempre pienso en ellos y están todo el tiempo en mi corazón y en mis pensamientos. Estoy muy agradecida con ellos y la verdad que me duele un poco que se haya cortado eso, y no tener el acceso a ella.

R.C: ¿Por qué crees que se cortó?

«Por la vorágine, por la vida. Ella también tuvo un golpe muy fuerte, pero ella más que nadie sabe el cariño que Romi me tenía a mí y que yo le tenía a Romi. En un momento hasta ella me decía: “Yo soy tu abuela”, porque Romina me decía que era mi mamá y teníamos mucha conexión, entonces, yo entiendo que cada uno tiene una vida, tiene un trabajo. ¡Es Cris Morena, es la número uno, vive a mil, no tiene tiempo!"»

A veces veo que llaman a otros chicos y me duele, me hace sentir como que ya, yo no sirvo y me hace sentir hasta mal a mí misma, no por ella, capaz, a ella no le interesa, pero yo misma me castigo. ¡No flaca, te pasó el cuarto de hora, nadie te quiere, no quieren saber nada más de vos, pero yo sé que no es un tema personal conmigo!

Es algo que yo quiero. Siento que no me quiero ir de este mundo sin volver a verla, sin volver a agradecerle todo lo que me dio, porque gracias a ella conocí esta profesión hermosa y siento que le debo mucho y me gustaría volver a abrazarla.

Cris Morena.

«Ni siquiera quiero que sea con cámaras, no me interesa, no es que quiero generar esto para que salga en la Tele. Si ella me dice “Nadia vení, nos tomamos un café, cinco minutos”, te juro, yo estoy ahí y no me importa ni que salga ni que sea visto. Es algo personal, es algo que siento y lo siento desde hace mucho tiempo»

“Necesito volver a verla, volver a abrazarla y decirle cuánto la quiero, cuánto le agradezco. Me gustaría también verla, porque sé que mirándola a ella, también me remontaré a recordar a Romina desde otro lugar, más allá que la tengo siempre presente a Romi”.

R.C: ¿Recordás alguna anécdota en particular con Cris Morena?

Nadia di Cello: Sí, recuerdo muchas anécdotas. Yo era una de las más chiquitas y Cris siempre, al principio me enseñaba y me decía que no tenía que mirar la cámara, porque yo tenía que actuar para otro lado, porque cuando se prendía la luz era que me estaba grabando ¡Me coachiaba! Me acuerdo que una vez me trajeron una araña peluda, negra, horrible, porque mi personaje era de bichos, y yo le tenía terror a los bichos y ella vino, con el experto, me la pusieron, la araña se movió, la tiré lejos y la araña se murió. ¡Por un lado me quería matar, pero por el otro, se moría de risa!

También recuerdo que Romina todo el tiempo me decía que yo era como su hija y Cris me decía que era como mi abuela. Cada comienzo Cris y Romina nos regalaban algo. Me acuerdo que nos regalaban dijes y aún los conservo.

“Siempre fue muy amorosa, y obvio, nos llamaba la atención, si nos tenía que retar, nos retaba, porque hay que educar a muchos chicos y hay que enseñarles, más allá que la educación viene de casa, hay que enseñarles y no es fácil trabajar con chicos.

Nadia también habló sobre un momento importante de su vida, la época en la que decidió alejarse de los medios: “Cuándo se terminó Rincón de Luz y me encontré que yo estaba adolescente, que mi cuerpo había cambiado, que tenía un montón de dolor adentro mío, por todo lo que venía cargando. Decidí parar, ver qué era lo que yo realmente quería y por eso me alejé un poco.

En ese espacio comencé a vivir mi vida, tuve mis novios, conocí al padre de mis hijos, fui mamá y después que fui mamá, me agarró ese bichito de querer volver. Probé otros trabajos, pero no era feliz. No me gustaba lo que estaba haciendo. La Tele ya había cambiado y no conseguía empleo y ahí fue donde volví al teatro y de ahí no quise bajarme nunca más.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

Nadia di Cello sintió que el mundo laboral le daba la espalda, reflexionó y cambió su forma de pensar y de ver las cosas.

R.C: ¿Pasaste momentos complicados en tu vida, cómo saliste de ellos?

Nadia di Cello: Tuve muchos altibajos. Me pasó algo muy feo, vi que mi carrera o mi imagen se fue al borde del abismo. Fue lo peor que me ocurrió en la vida, porque se hablaron de mí muchas mentiras, cosas que no fueron ciertas y eso me afectó mucho, en lo laboral y en lo sentimental, ni te cuento.

Pero no me quedó otra, que ser fuerte y sacar la leona, primero por sostener a los nenes, y segundo, por mostrarme que yo no soy eso que se decía, y no voy a permitir que vengan a pisotearme o que vengan a decir más nada de mí. Estuve casi dos meses muy mal, sin querer salir a ningún lado, sin querer hablar, escondida, pero no porque sea verdad o me avergonzara, sino porque no sabía cómo defenderme.

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

Ahí fue donde me dieron ganas de acercarme a Cris y decirle que no crea nada de todo lo que se decía, que escuche mi versión, que escuche lo que me pasa. Ella fue una de las personas que yo más necesite acercarme para contarle lo que me estaba pasando y bueno, nada no me quedo otra que decir ¡Basta, dejá que digan!, ya va a terminar, y en enfocarme en mí, en sanar y pensar, que cuando ya haya sanado, volver a resurgir.

Se me cerraban las puertas, las marcas ya no querían trabajar conmigo, nadie me quería llevar a ningún programa, todo era negativo, pero era porque yo también estaba mal, estaba oscura, estaba triste, estaba sin fuerza. Me venían pasando muchas situaciones feas como mujer, sola, ¡Un horror!

Le pedí a Dios, a Romina, a mi abuelo y a los angelitos que tengo arriba, que me ayudaran, que me dieran trabajo, que me sacaran de ese pozo al que estaba cayendo, que me estaba asustando y que no iba a saber cómo salirme. Y pasó una semana y me llamaron de Israel, para ir como invitada y debía viajar en menos de un mes y dije ¡Sí, ya!

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

R.C: ¿Qué pasó en tu viaje por Jerusalén?

Ese viaje ni siquiera lo hice pensando en cuánto iba a ganar o qué iba a hacer. No me preocupó ni siquiera a dónde iba a dormir, hasta después que lo empecé a organizarlo bien, pero, ¡Algo me llamaba! Y me di cuenta de que lo que yo necesitaba para sanar y volver a Argentina y ser quien soy hoy... El cariño. Necesitaba el cariño, el abrazo de la gente, el aplauso, el volver a subir a un escenario.

“Rece mucho, agradecí mucho y cuando me fui de ahí, sentí una paz, un alivio en mi interior y cuando volví a la Argentina, volví diferente, volví con la cabeza muy puesta en mí, en mi laburo, en volver a renacer, a resurgir, enfocada, positiva y ahí empezaron a suceder todas las cosas. Me llamó Nazarena Vélez para hacer Trepadores, me empezaron a llamar para hacer publicidades de las marcas de vuelta. Yo me empecé a ver más linda. ¡Cuando uno está mal, todo lo ve mal!

Qué es de la vida de Nadia di Cello, la ex Chiquitita que triunfa en Israel.

R.C: ¿En qué punto de tu carrera estás ahora?

Nadia di Cello: ¡Hoy estoy en un buen momento, primero cicatrizando todas mis heridas, mirándome en el espejo y empezando a aceptarme, a quererme, a abrazarme, a valorarme”. Ese el mensaje que, también, siempre le doy a las mujeres, que todo pasa por una misma, y es la cabeza quien te lleva a lo más triste o quien te lleva a lo más alto y todo depende de uno mismo.

“Cuando fui a Israel me puse otro tatuaje que dice: Deja que tus sueños sean tus alas”, y con el símbolo de una mariposa, que para mí y para todos los que seguíamos Romina y la amamos, es un poco Romina que se manifiesta en mariposa”.

Nadia di Cello abrió su corazón con la Revista CARAS y con todo su público, a quién no para de agradecerle por el amor que le brindan y que recibE por medio de las redes sociales. Luego de la tormenta siempre sale el Sol. Ahora a la ex Chiquitita la espera un futuro prometedor, lleno de éxito en la actuación, con proyectos nuevos y una carrera como cantante que proyecta abrirle las alas hasta llegar a lo más alto. Siempre acompañada de su familia y rodeada del amor que le bridan todas las personas que la rodean, sin olvidar a sus fans.