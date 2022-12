La China Suárez preocupada: Qué accidente sufrió en su rostro

La China Suárez posee, seguramente, uno de los rostros más bellos. En cada look, y tiene una multiplicidad de mutaciones, siempre da la nota porque con maquillaje o cara lavada, su belleza es indiscutible. Sin embargo, confesó el problema de salud que en peligro su carrera.

La novia de Rusherking explicó: "De chica tuve mucho acné y tuve que hacer tratamientos con láser, ir a la dermatóloga... Estaba trabajando en televisión y en cámara se veía mucho y hubo un tema con la continuidad, así que fue un tema en ese momento".

La China Suárez, con y sin maquillaje

En una entrevista para Vogue, repasó su carrera y rememoró lo que pe genera verse en las interpretaciones que hacía durante su niñez y su adolescencia, cuando se destacaba en las producciones de Cris Morena.

En esas épocas, los detallistas advertían que la China, si bien tenía un rostro incomparable, tenía más maquillaje que el resto del elenco. Eso motivó a que en la actualidad elija un look menos cargado, salvo producciones artríticas y dijo: "Cada vez me maquillo menos. Comencé de muy pequeña a trabajar y reconozco que en televisión se maquilla mucho, y ahora me veo y siento que no lo necesitaba", explicó.

La China fue invitada a un evento de Carolina Herrera en New York

La China Suárez se destaca por su belleza hipnótica que genera atracción y miles de comentarios en las redes sociales por sus rasgos únicos. Sin embargo, durante la adolescencia tuvo que padecer tratamientos por el flagelo del acné.

La actriz, luce siempre impecable, aun en esos momentos más íntimos en los que está en su casa con un look más relajado. Sus outfits, cuando juega con sus hijos, cuando viaja, cuando hace deportes, cuando asiste a eventos siempre se viralizan.

La China en una producción fotográfica en blanco y negro

La China, suele realizar “vivos” en los que muestra el paso a paso, los productos que elige, sus preferencias. El cuidado de la piel es para ella una prioridad, máxime después de haber padecido acné.

La China, belleza al natural

La China Suárez, quien está desplegando una carrera internacional, se destaca por su rostro, los diferentes looks y por sus rasgos únicos. En la época de los tratamientos estéticos, el rostro de la actriz, es uno de los más solicitados al momento de hacer rellenos e intervenciones en centros de estética.