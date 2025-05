"Rarísima", Jimena Barón mostró la particular forma de su panza a punto de ser mamá

Jimena Barón está viviendo las últimas semanas de su embarazo y decidió compartir con sus seguidores un detalle que no pasó desapercibido. En sus redes sociales, la cantante mostró cómo su panza tomó una forma inesperada debido a la posición de su bebé, generando sorpresa entre quienes la siguen de cerca.

Jimena Barón mostró la particular forma de su panza a pocas semanas de que nazca su hijo

Jimena Barón atraviesa la recta final de su embarazo y, como en cada etapa, decidió compartir sus experiencias con sus seguidores. En sus últimas publicaciones, dejó ver la particular manera en la que su hijo se acomodó, dejando su vientre con una apariencia poco común y llamando la atención de todos.

Desde que anunció su segundo embarazo, la actriz compartió cada etapa de esta dulce espera con sus seguidores. A través de Instagram, publicó imágenes y reflexiones sobre los cambios físicos y emocionales que experimentó en estos meses. Sin embargo, en esta ocasión, lo que llamó la atención fue la forma inusual de su vientre, que dejó a más de uno intrigado.

En dos historias de Instagram, Jimena Barón mostró cómo su hijo se acomodó de una manera poco convencional, dejando su panza con una forma irregular. “Rarísima”, escribió la cantante junto a las imágenes, dejando en claro que, aunque la situación le resultó curiosa, no hay nada de qué preocuparse. “Bueno, la panza empieza a hacer estas cosas; yo no sé si ven esta forma rarísima. Este chico, yo no sé qué hace”, expresó con sorpresa.

Cabe destacar que la modelo ya se encuentra en la última etapa de su embarazo y, según contó en reiteradas oportunidades, lo está viviendo con mucha emoción y ansiedad. A través de sus redes sociales comentó lo importante que fue para ella poder transitar este tiempo con tranquilidad, rodeada de amor y apoyo.

En la misma línea, Jimena Barón desde un comienzo compartió detalles sobre cómo se está preparando para la llegada de su bebé, desde la decoración del cuarto hasta la organización de su hogar para recibirlo. En cada publicación, la artista dejó en claro que este embarazo es una experiencia única y que está disfrutando cada instante antes de conocer a su hijo. “Tres kilos pesa este pibe ya. No llegamos al 24 de junio ni ahí (Se mueve muchísimo)”, concluyó en su siguiente historia.

Jimena Barón continúa viviendo con emoción la recta final de su embarazo, compartiendo cada detalle con sus seguidores. La particular forma que tomó su panza en los últimos días dejó en evidencia cómo su bebé se acomoda antes de su llegada, sorprendiendo a todos. Con la felicidad y expectativa propias de esta etapa, la artista se prepara para recibir a su segundo hijo, disfrutando cada instante de esta espera llena de amor y transformación.

