Verónica Llinás blanqueó su separación: "Sigo en una amistad con él"

Verónica Llinás fue parte del programa Implacables. Allí la reconocida actriz habló de la obra que protagoniza en calle Corrientes, Dos locas de remate y también de su actual presente amoroso.

Sin pelos en la lengua, la actriz admitió que se encuentra soltera tras haberse separado de Gustavo, quien fue su última pareja por más de cinco años. "Me separé en el último año pero, por suerte, sigo en relación de amistad con él, lo quiero muchísimo", explicó.

Con tranquilidad y el humor que la caracteriza, Llinás expresó: "Es mi amigo, un gran amigo. Fueron unos cinco años de pareja pero estuvo bueno también. Y después, te puedo decir que pasé una cuarentena bastante agradable porque estoy viviendo afuera”.

Finalmente, Verónica aseguró que no está buscando un nuevo amor y que su carrera le insume mucho tiempo, además de dedicación. "Me encanta ocuparme de mis perros, te da más tiempo para ellos. Para hacer las cosas que me gustan, los videos que hice, muchos”, cerró.