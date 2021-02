Así están hoy los actores de La familia Ingalls a 46 años del estreno de la serie

La familia Ingalls (Little House on the Prairie, nombre original de las novelas y de la serie en Estados Unidos) es uno de los clásicos de todos los tiempos que personas de diferentes generaciones recordarán. La serie viene de cumplir 46 años desde que se emitió su primer episodio y parte del cast celebró un reencuentro virtual en donde pudimos ver cómo están hoy los miembros principales del clan más querido de la televisión diurna.



El encuentro fue organizado por Wizard World Virtual Experiences 2021 y coordinada por la protagonista Melissa Gilbert, quien le dio vida a la querida y simpática Laura Ingalls. "¡Estoy muy emocionada! No puedo esperar a verlos a todos, saludar y responder a sus preguntas sobre #littlehouseontheprairie. #Nostalgia", decía la actriz al promocionar el encuentro a través de sus redes sociales.

En la reunión estuvieron presentes Alison Arngrim (Nellie Oleson), Dean Butler (Almanzo), Charlotte Stewart (Eva Beadle), Hersha Parady (Alice Garvey), Wendi Turnbaugh (Grace Ingalls), Pamela Roylance (Sarah Reed Carter), Dave Friedman (Jason Carter) y Radames Pera (John Sanderson Edwards).



Pese a que fueron varios miembros los reunidos, dos ausencias sorprendieron a los fans, en especial porque implican a quienes pertenecían al nucleo de hermanas Ingalls: se trata de Karen Grassle (Caroline Ingalls), quien se mantuvo activa durante la cuarentena leyendo cuentos por YouTube sin embargo no pudo participar por supuestos problemas de salud; y Melissa Sue Anderson (la mayor de las Ingalls, Mary), quien está alejada de los medios hace un tiempo.





Cómo será la nueva versión de "La familia Ingalls"

La Familia Ingalls, el clan en el que nació la novelista estadounidense Laura Ingalls Wilder, quien narró sus vivencias en los libros que inspiraron la serie, tendrá su reboot o al menos eso es en lo que está trabajando Paramount TV Studios y Anonymous Content. Se tratará de un drama de una hora que cuente desde el principio la historia de la familia.



Esta nueva versión será producida por Trip Friendly, hijo de Ed Friendly, quien accedió a los derechos de las novelas de Wilder y produjo la serie; mientras que Joy Gorman, Dana Fox y Anonymous Content también serán productores ejecutivos.

Cabe recordar que no es la primera vez que se realiza un reboot de la serie. En 2005 se hizo una nueva versión aunque ella no alcanzó la trascendencia de la serie.