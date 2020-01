El fervor místico de Calu Rivero tiene precio: cuánto sale la remera de su "experiencia sensorial"

Luego de que Calu Rivero asegurara que de ahora en más se llama "Dignity", la joven comenzó a documentar en sus redes sociales su "nueva forma de vida", que incluye experiencias sensoriales colectivas con el fin de comunicarse con el otro de una forma más profunda. Según ella misma esta terapia es para recuperar el contacto humano: "Nada más hermoso, expansivo y gratificante", dijo. Sin embargo, una fuerte polémica se gestó en las redes sociales en torno a estas prácticas ya que las tildaron de "sectarias". Pero no sólo esto, sino que asimismo sorprendió que este nuevo rumbo que tomó la influencer tiene una veta comercial, bastante caro por cierto.

La remera que la actriz usó junto a su círculo de amigos para realizar la particular terapia grupal fue diseñada por ella misma y tiene un costo de 1690 pesos. Cuenta con la frase que la oriunda de Recreo popularizó, "I'm from the Illumination nation" (Soy de la nación de la Iluminación) y según reza la página de la marca que la comercializa, estará disponible a partir de febrero de este año para todos aquellos que quieran comprarla en la pre-venta.

"Ella es una de nuestras abanderadas, con una inquebrantable creencia en el potencial divino de la especie humana: abanderada de La Luz. I AM FROM es el comienzo de una conversación, la invitación a dialogar y esta es nuestra propuesta. Este es un movimiento hacia el futuro, pero pisando firme en el presente. Somos siendo esta transformación, que cambiara siempre", explican desde la web oficial de la marca donde además invitan a "Unite a nuestra nación".