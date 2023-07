El icónico chocolatero Willy Wonka regresa a la pantalla grande en "Wonka". El querido personaje de la famosa novela "Charlie y la fábrica de chocolate", volverá a encantar a las audiencias en la película que estará bajo la dirección del aclamado Paul King, conocido por su trabajo en las películas de "Paddington".

Se trata de una nueva adaptación que promete ser una experiencia mágica y musical, protagonizada por Timothée Chalamet asumirá el papel principal de un joven Willy Wonka, un personaje lleno de ingenio y creatividad.

La película llegará a los cines el 14 de diciembre.

De que tratará “Wonka”

La historia de "Wonka" nos llevará al pasado, revelándonos cómo el genial inventor, mago y chocolatero se convirtió en el icónico personaje que conocemos y amamos hoy en día.

Determinado a cambiar el mundo con su delicioso chocolate, Wonka, encarnado por el talentoso Chalamet, conocido por sus destacadas actuaciones en películas como "Call Me by Your Name" y "Little Women", buscará instalarse en el mundo de los fabricantes de chocolate más prestigiosos.

El elenco de "Wonka" está conformado por una destacada lista de talentos. Calah Lane, reconocida por su trabajo en "The Day Shall Come", y Keegan-Michael Key, ganador del premio Emmy y Peabody por su participación en "The Prom" y "Schmigadoon", acompañarán a Chalamet en esta increíble aventura.

Además del impresionante elenco, "Wonka" cuenta con un equipo creativo de primer nivel. El guión fue escrito por Simon Farnaby y Paul King, basado en una historia de King y los inolvidables personajes creados por Roald Dahl.

"Wonka" es una producción de Heyday Films, en asociación con Village Roadshow Pictures, y será distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures. Los cinéfilos de Latinoamérica podrán disfrutar de esta esperada película a partir del 14 de diciembre de 2023, cuando se estrene en cines y en formato IMAX.