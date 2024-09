Oriana Sabatini volvió a dejar su huella en la moda internacional, esta vez en la Paris Fashion Week, donde se la vio asistiendo a un evento de la prestigiosa firma Jean Paul Gaultier. En una noche cargada de glamour y estilo vanguardista, la modelo y cantante brilló con un look inspirado en la tendencia barbicore, que sigue vigente en 2024.

Sin embargo, lo que realmente elevó el look que Oriana eligió para la ocasión fue el calzado fuera de lo común con el cual consolidó su estatus como una de las fashionistas más seguidas del momento.

El fenómeno barbicore, que comenzó como una tendencia de nostalgia vinculada al lanzamiento de la película de Barbie y la cultura del rosa, evolucionó para fusionarse con la alta costura. Oriana Sabatini llevó esta tendencia al siguiente nivel al presentarse en París con un vestido fucsia ajustado, corto y atrevido que evocaba los icónicos looks de la muñeca más famosa del mundo, pero con un giro moderno y audaz.

El vestido destacaba no solo por su color vibrante, sino por los detalles ajustados y plisados que acentuaban su figura, dándole un aire sofisticado y rebelde a la vez.

El calzado de Oriana Sabatini que desafió las normas

Pero lo que realmente captó la atención de los presentes y de sus seguidores en redes fue su elección de calzado. Oriana decidió complementar su look barbicore con unos zapatos de tacón disruptivos que rompían con el molde clásico.

Los zapatos tenían un guiño a la velada en París ya que parte de su tacón transparente dejaba ver una miniatura de la Torre Eiffel, junto con el cuero negro del zapato. Este calzado no solo aportó originalidad, sino que le dio un toque futurista a su atuendo, demostrando que Oriana no teme a la experimentación en la moda.

El detalle transparente del tacón, que crea la ilusión de estar flotando, añade una dimensión de fantasía y modernidad al look. Estos zapatos, lejos de ser una elección común, están vinculados a la vanguardia que suele caracterizar a Jean Paul Gaultier, una marca que siempre ha jugado con las formas y las normas de la moda convencional.

Como es habitual, Oriana no dejó pasar la oportunidad de compartir su impactante look con sus millones de seguidores en Instagram, donde las imágenes no tardaron en volverse virales. En las fotos, se la puede ver posando en una escalera de mármol que complementaba a la perfección el aire lujoso y sofisticado de su outfit. La respuesta en redes fue inmediata: miles de likes y comentarios elogiando su estilo y su audacia para combinar tendencias aparentemente dispares.

