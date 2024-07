Letizia Ortiz es una de las figuras de la realeza más influyentes y populares. La reina de España tiene una gran actividad pública y para cada aparición se muestra con looks icónicos que dan que hablar ya que configuran su perfil como integrante de la Corona y también como ícono de la moda.

La esposa de Felipe VI mantiene un estilo formal pero también moderno. La reina siempre sigue las ultimas tendencias y no se priva de utilizar diversos estilos en su cabello. Así, esta vez, la royal sorprendió con look off White, ideal para un casamiento por civil.

El look off White de Letizia Ortiz para unos premios en Madrid

Letizia Ortiz asistió a la edición 104 de los Premios de Periodismo de ABC, un acto que no suele perderse desde 2008 por su relevancia. Así, la reina de España deslumbró en Madrid con un look off a White que es ideal para un casamiento de civil.

Letizia Ortiz

La esposa de Felipe VI acostumbra utilizar looks icónicos que demuestran su gran elegancia. Desde trajes rastreros a vestidos formales conforman el estilo de Letizia, lo que la hace una de las figuras reales que más resalta en la actualidad a nivel mediático.

Y como es habitual, la royal estuvo a la altura de la ocasión con vestido en color off white que relucía por su elegancia al estar bordado de preciosos cristales que simula ser dos piezas de falda y chaqueta tipo chaleco.

Letizia Ortiz

En la parte superior, que simula ser un chaleco, cuenta con botonadura joya con bolsillos y cinturón que marcan una línea de pura elegancia. Mientras que la parte inferior la compone una pollera semi evasee de largo midi con acabado satinado.

Letizia Ortiz

Para completar su look, Letizia Ortiz optó por unas sandalias plateadas de taco bajo. El outfit super elegante que utilizó la royal en este maravillo acto de premiación es una inspiración para las futuras novias que van a dar el Si por civil.

La dolorosa afección en el pie que sufre Letizia Ortiz

Letizia Ortiz sufre una dolorosa afección en el pie conocida como neuroma de Morton, que afecta el metatarso, generalmente entre el tercer y cuarto dedo del pie. Sin embargo, también fue diagnosticada de metatarsalgia crónica.

Letizia Ortiz

Durante estos años, Letizia se ha sometido a infiltraciones para controlar el dolor, ya que es una dolencia crónica. Pero, recientemente a considerado someterse a una cirugía y el punto de inflexión para tomar esta decisión fue su viaje a los Países Bajos.

Luego de este suceso, la reina de España desapareció de su agenda institucional por dos semanas, el tiempo suficiente para recuperarse si se sometiera a una operación. Y, tras este hecho, fuentes cercanas a Zarzuela confirmaron que Letizia Ortiz finalmente se sometió a una cirugía programada para mejorar su dolencia.

N.L