Aparecen más pruebas del romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

El romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo sigue siendo un verdadero misterio.

Después de que Luli Fernández confirmara el amorío, diversas versiones comenzaron a correr sobre esta relación y sobre el actual vínculo del DT de River con Geraldine La Rosa, la mamá de sus hijos.

"Llegó una orden extraoficial del club que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, exmujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’”, contó Luli en Socios del espectáculo.

Geraldine La Rosa, ex pareja de Marcelo Gallardo.

Desde que los rumores con Alina comenzaron a correr, la duda radicaba en si Marcelo Gallardo estaba legalmente separado de Geraldine. En relación a esto, la panelista disparó: "Está oficialmente separado. Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’”.

La foto de Alina Moine y Marcelo Gallardo

A pesar de que las partes no confirman el amorío, en Socios del espectáculo mostraron la foto que comprobaría el noviazgo entre Alina Moine y Marcelo Gallardo.

En la imagen se puede ver a Alina sentada y en el fondo se puede ver un empapelado particular que también coincide con una imagen de Marcelo Gallardo.

"Pueden decir que es el bar de la cancha de River, pero este lugar es el living de la casa de Alina”, contó la panelista. “Es un empapelado nada común”, agregó.

La foto de Alina Moine y Marcelo Gallardo que confirmaría el romance.