El hotel de los famosos: aparecen pruebas del romance entre Locho Loccisano y Majo Martino

Las historias detrás de El hotel de los famosos siguen captando la atención entre los seguidores del reality.

Mientras adentro se disputan el liderazgo, afuera los participantes esperan el momento que se emita la final del certamen para poder contar su versión de los hechos. A pesar de mantenerse en anonimato, salió a la luz que dos personajes del ciclo mantienen un amorío por fuera de cámara y las pruebas son más que evidentes.

Locho Loccisano y Majo Martino en El hotel de los famosos.

Locho Loccisano y Majo Martino son los protagonistas de esta historia de amor que aún no puede confirmarse a viva voz. Sin embargo, en redes sociales los detalles dan por cierto este romance que es un secreto a voces. Pampito Perelló Aciar encontró un indicio que compartió en su Instagram.

"Me siento Juariu pero Majo está en la casa de Locho, ¿vieron El Hotel de los Famosos juntos?", dijo el periodista junto a una imagen en el que se ve dos fotos de ambos con el mismo fondo.

Qué dijo Majo Martino sobre su romance con Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Aunque no pueden confirmar el romance, Majo Martino habló de su vínculo con Locho Loccisano dentro de El hotel de los famosos. “Cuando me fui del reality lo extrañé a Locho. Cuando entré al repechaje tenía ganas de verlo y cuando me fui lo volví a extrañar. Es una cosa de locos hablar del reality, pero no podemos hablar de otra cosa”, dijo la periodista.

Pero sobre la posibilidad de estar en pareja con él fue contundente. "Tengo que ver, tienen que pasar muchas cosas”, disparó.

