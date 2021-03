¡Fin de semana de otoño! Conocé las propuestas de cine y series

Sábado 20 de marzo

"El transportador recargado" 22:00 hs A&E . Esta nueva entrega de la franquicia presenta al icónico Frank Martin a una nueva generación amante de la acción. El ex agente de operaciones especiales se gana la vida transportando paquetes para personas cuestionables.

"La boda de mi ex" 23:00 hs LIFETIME (Cobie Smulders) diciéndole que se va a casar, Adam se da cuenta de que no está listo para despedirse. En contra del consejo de su mejor amigo Mark , Adam decide conducir de regreso a San Francisco para asistir a la boda con la esperanza de convencerse a sí mismo y a todos los demás, incluido su encantador prometido Aaron de que realmente es feliz por ella. Después de una serie de situaciones vergonzosas, divertidas y humillantes, Adam descubre la comedia en el romance, la tragedia de dejar ir y la dura verdad sobre crecer.

"Inferno" 22:00hs SPACE. Robert Langdon, el famoso profesor de simbología se encuentra tras el rastro de una serie de pistas conectadas con el mismísimo Dante. Cuando Langdon despierta con amnesia en un hospital italiano, hará equipo con Sienna Brooks , una doctora de la que él espera le ayude a recuperar sus recuerdos. Juntos recorrerán Europa en una carrera a contrarreloj para desbaratar una letal conspiración global.

Domingo 21 de marzo

"Si pudieras ver su corazón" 23:00 hs. LIFETIME. Daniel, tras ser expulsado de su comunidad después de la muerte de su mejor amigo, encuentra refugio en un hotel para exiliados y almas solitarias. Allí, un inesperado rayo de luz llegará a su vida tras conocer a Francine.

“Q: Into The Storm", HBO y HBO GO La serie documental indaga y revela en 6 partes todo lo que se esconde detrás del fenómeno QAnon, mostrará tres años de investigación internacional que revelan la evolución de este fenómeno en tiempo real. La serie documental enseñará cómo éste utiliza teorías de conspiración y guerras de información para operar en internet, atacar a políticos y manipular el pensamiento de las personas. Los seis episodios también analizan la influencia de QAnon en la cultura norteamericana y cuestionan las consecuencias de la libertad de expresión sin límites que impregnan los espacios más oscuros de internet

"Hard". 22:30 hs HBO Y HBO GO. La miniserie y comedia brasileña, protagonizada por Natália Lage, se trata de una adaptación de la obra francesa homónima.Los nuevos episodios se estrenan

NETFLIX

"Los Irregulares" (26/3/2021) En la Inglaterra del siglo XIX, un grupo de inadaptados trabaja para resolver crímenes sobrenaturales a instancias del Dr. Watson y su compañero Sherlock Holmes.

"Navillera" (22/3/2021) Un soñador de 70 años y un talentoso joven de 23 deciden apoyarse para superar sus problemas y asumen el reto de convertirse en bailarines.

¿Quién mató a Sara? (24/3/2021) Tras pasar 18 años en prisión, Álex busca vengarse de la familia Lazcano, que lo culpó de la muerte de su hermana Sara para salvar su reputación.

"Millennials: Temporada 3" (25/3/2021) Un grupo de millennials afronta las presiones de la madurez y lidia con una variedad de problemas, como el desempleo y el engaño.

"Nailed It!: Problema doble" (26/3/2021) Ahora hay diversión y desorden por dos. En parejas, desde mejores amigos hasta hermanos demuestran lo mucho que se esfuerzan con la repostería… y lo mal que les sale.

"El campamento de mi vida" (26/3/2021) En este inspirador musical, un adolescente da un salto de fe y asiste a un campamento de verano. Nunca imaginó que allí encontraría el amor y su lugar en el mundo

"Seaspiracy: La pesca insostenible" (24/3/2021) Un cineasta que ama la vida marina hace un registro del daño que el ser humano causa a los océanos y destapa una siniestra conspiración mundial.

"La casa con un reloj en sus paredes" (22/3/2021) Un huérfano, su tío hechicero y su excéntrica vecina deben encontrar el reloj que se oculta tras las paredes de su mansión antes de que alcance su fatídico objetivo.

"Agencia secreta de control mágico" (25/3/2021) Imagen Hansel y Gretel, los hermanos del famoso cuento, ahora son agentes secretos. Con magia, ingenio y trabajo en equipo deberán encontrar a un rey desaparecido.

"Dota: Sangre de dragón" (25/3/2021) Después de encontrarse con un dragón y una princesa que tiene una misión, un Caballero Dragón se adentra en un mundo mucho más grande del que hubiera podido imaginarse.