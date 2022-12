Yanina Latorre es la conductora suplente de Ángel de Brito y se puso al frente de LAM durante esta semana.

La periodista contó que sus hijos Dieguito y Lola Latorre están viajando a Qatar para encontrarse con Diego Latorre y disfrutar del partido de la Selección contra Países Bajos.

Lo cierto es que la conductora interina de LAM manifestó su preocupación y nerviosismo por esta gran aventura de sus hijos que también están acompañados por Felipe Ossana, el novio de Lola.

Sol, la novia de Dieguito Latorre

Pero cuando contaba cuál era el periplo de sus hijos para llegar a Qatar, Yanina Latorre mencionó que Dieguito, su hijo menor, tiene novia que no pudo viajar con ellos. "Ella no va porque tiene mucho trabajo", dijo ante la consulta de las "angelitas". "Ella es una bomba, se llama Sol. Es modelo de alta costura, no sé si quiere que la nombre", agregó después.

Yanina Latorre junto a sus hijos y sus parejas.

Luego, Yanina Latorre reveló que mantuvo contacto con su consuegra, mamá del novio de Lola, quien fue la encargada de llevar a sus hijos hacia el aeropuerto. "Me mandó un mensaje la mamá de Felipe para agradecerme por el viaje", añadió.

La faceta musical de Dieguito Latorre

Lola Latorre y Dieguito Latorre sorprendieron con un nuevo video que decidieron lanzar juntos, por primera vez.

Los hijos de Yanina Latorre lanzaron Vente, el tema que ya logró más de 60 mil reproducciones en YouTube y que es parte de la carrera que decidió iniciar el menor de la familia bajo el nombre de Jumpman.

“No puedo estar más contenta del lanzamiento de ´Vente´, un proyecto con mi hermano que lo teníamos guardado hace mil años. Todos los comentarios son divinos, el video quedó hermoso. Tengo un montón de gente a la cual agradecerle. Y gracias a todos por darle mucho amor, escucharla y ponerle cosas lindas a mi hermano y a mí”, dijo Lola Latorre en sus redes sociales.