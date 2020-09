Películas y series para este fin de semana: los recomendados de Caras

Sábado 26 de setiembre

"Robocop": A&E 22:00 hs. Alex Murphi, un esposo amoroso, padre y buen policía, resulta gravemente herido en el cumplimiento del deber.

"Los días de Ayotzinapa" HISTORY CHANNEL 19:15 hs. Si hay un punto de inflexión para asomarse a la tragedia del México contemporáneo, es la historia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. que conmovió al mundo. Esta película desarma la investigación oficial de los hechos y reconstruye desde distintas ópticas lo que realmente sucedió con los estudiantes el 26 de setiembre de 2014.

"Falsa niñera" HISTORY CHANNEL 23.00 hs. Un policía se presenta en la casa de Susy para que le entregue una documentación relacionada con la actual desaparición de una joven. Cuando ésta logra encontrar los documentos, no puede entregarlos porque tiene que tomar un vuelo urgente y deja a su hija de 15 años al cuidado de una vecina. Cuando el avión aterriza descubre que su hija y la documentación desaparecieron.

"Fuga de Alcatraz" History Channel 17:00 hs

"Especial 25 pilotos" Warner Channel Maratón, desde la mañana: "Supergirl" . "Arrow". "Flash". "Everwood". "The west wind". "Mom". "Animaniacs". "Alf". "Young Sheldon". "Gossipi Girl". "The O.C.". The Middle". "E.R.". "Riverdale". "Gilmore Girls". "Smallville". "Lois & Clark". "Full House". "Two and a half men". "The fresh prince of Bel. Air". "Friends". "The Big Bang Theory""The Vampire diaries". "Supernatural". "The 100".

"El Show de Gal Costa" YouTube TNT 22:00 hs. La voz de Brasil en su cumpleaños número 75 deleita con sus clásicos

Domingo 27 de setiembre

"La muerte en un beso" TCM 12:20 hs. Un guionista con fama de conflictivo y violento, tiene que afrontar la dificil tarea de adaptar un Best Seller de nula calidad literaria. En eso se entera que la chica del guardarropa del club que frecuenta, leyó la obra y entonces decide llevársela a su casa para que le cuente el argumento. Pero, a la mañana siguiente, la policía se presenta en su casa y le comunica que la chica fue asesinada.

DirecTV GO

"La visita del rey": Roosevelt recibe a los monarcas británicos en su casa de Nueva York para un fin de semana inolvidable.

"Flores rotas", Un hombre soltero que se entera a través de una carta, que tiene un hijo y decide emprender un viaje casa por casa para encontrarse con él.

"Los muertos no mueren" En una pequeña ciudad comienzan a ocurrir fenómenos extraños y a raíz de esto, los muertos vuelven a la vida y un variado grupo de personajes tendrá que enfrentarse con ellos.

"Maratón The Tiny Audience" Una serie de íntimos conciertos con grandes de la música.

"Bloodshot" Un soldado muerto en batalla vuelve a la vida con fuerza sobre humana.

"Patria". Aborda las tensiones del regreso de Bittori, viuda de una víctima de ETA.

"Lllevanos a casa": Documental que muestra como bajo un liderazgo renovado, el gigante dormido del fútbol inglés, lucha por ascender a la Premier League.