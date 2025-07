Soledad Pastorutti recibió una sorpresiva propuesta de matrimonio: "Me puedo casar más de una vez"

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más queridas por los argentinos. Su pasión por la música autóctona y su talento la posicionaron entre una de las artistas más importantes. Fue así que se volvió jurado de La Voz Argentina y formó una carrera con grandes éxitos. Sin embargo, ella le da mucha importancia a su familia y, por supuesto, al amor que tiene por Jeremías Audoglio, su esposo. En las últimas horas, el matrimonio vivió un sorpresivo momento, cuando ella recibió una nueva propuesta de casamiento.

Soledad Pastorutti

La sorpresiva propuesta de matrimonio que recibió la Sole: "Me puedo casar más de una vez"

En 2007, Soledad Pastorutti selló su relación con Jeremías Audoglio, su novio desde jóvenes y amor de su vida. La relación de ambos creció de a poco hasta formar una hermosa familia de cuatro y una carrera musical que tiene como protagonista a la cantante. Él no duda en acompañarla en todos sus proyectos y la ayuda para que pueda seguir creciendo. Es así como La Voz Argentina, sus conciertos y sus álbumes tienen un poco del romance de la pareja.

Soledad Pastorutti y su esposo, Jeremías Audoglio

Sin embargo, el matrimonio recibió una sorpresa, durante el último programa de La Voz. Allí, se presentó Francisco Rogelio Posat, un hombre que se enfrentó a los coaches con "Adiós Nonino", un clásico del tango. Su presentación provocó la emoción de la Sole y Luck Ra, quienes volvieron a enfrentarse a la hora de tocar el botón rojo. El carisma, talento y experiencia de 77 años de vida enamoraron a los dos jurados que se disputaron por él.

Soledad Pastorutti y el participante de La Voz, Francisco Rogelio Posat

Rápidamente, y sin muchas dudas, el hombre la eligió a Soledad, quien no dudó en ir a abrazarlo y agradecerle. En ese momento, Rogelio recibió el halago de todo el jurado, que lo denominaron "un galán". Sin pelos en la lengua, él miró a la cantante y lanzó: "¿Se puede seguir pidiendo matrimonio?". Los presentes no aguantaron la risa y Pastorutti quedó sorprendida. Sin embargo, le respondió: "Escuchá Rogelio, si me puedo casar más de una vez, yo no tengo problemas".

El participante pidió perdón por la broma al esposo de Soledad, pero ella le aseguró que Jeremías no tendría problemas, ya que es un gran fanático del tango argentino. El momento se viralizó en redes sociales, y muchos quedaron fascinados con la actitud extrovertida y divertida de Rogelio Posat. Soledad Pastorutti quedó sorprendida ante la voz de su nuevo participante, pero también con la graciosa propuesta de matrimonio, por lo que no dudó en agregarlo a su equipo.

A.E