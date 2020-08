El Pelado López y su esposa fueron asaltados en la calle

El conductor Guillermo "El pelado" López, contó el difícil momento que atravesó cuando mientras estaba junto a su esposa, fue asaltado por un delincuente quien le robó el celular y dinero.

El hecho ocurrió durante la cuarentena cuando Guillermo y Nella Ghorghor, habían ido a comprar comida a un restaurante. Mientras esperaban el pedido, adentro del auto estacionado, el periodista miraba el celular cuando, de repente apareció un hombre asomado en la ventanilla del auto, que estaba apenas baja, y le apuntó con un arma, contó en diálogo con el programa "Por si las moscas".

Guillermo dijo que no estaba seguro de si era un arma verdadera con lo que lo apuntaba, pero igualmente le dio todo el dinero que tenía encima.

Al respecto reflexionó sobre la situación de la inseguridad en el país y dijo que si bien no es una sensación, hay que estar alerta pero no vivir paranoico, y que lo que sucede en Buenos Aires, es lo mismo que en otras grandes ciudades europeas y en New York.

Por otra parte, sostuvo que en Pinamar, donde trabaja gran parte del año, no sucede lo mismo y que se puede ir a tomar algo o a comer y dejar el celular sobre la mesa, que no va a pasar nada.