Qué es el síndrome de Asperger, el diagnóstico que presenta Elon Musk

En “Saturday Night Live” (SNL), el multimillonario Elon Musk (49) reveló ante millones de televidentes que fue diagnosticado con el síndrome de Asperger. “Soy la primera persona con Asperger que presenta SNL... Al menos la primera en admitirlo. Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da bastante bien hacer de ‘humano’ en modo emulación”, ironizó el CEO de Tesla. Fue la primera vez que Musk contó públicamente que tiene esta forma leve de autismo.

El síndrome de Asperger es una condición en el espectro del autismo que se asocia con dificultad en la interacción social y, a veces, se le denomina “autismo de alto funcionamiento”. El también fundador de SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo aprovechó su monólogo para burlarse de algunas de sus cualidades, que son carcterísticas de la enfermedad, como su estilo monótono al hablar que hace que hasta sus más íntimos no se den cuenta cuando está bromeando. “Es genial ser el anfitrión de ‘Saturday Night Live’, y realmente lo digo en serio”, dijo Musk. “A veces, después de decir algo, tengo que aclarar que va en serio…”, bromeó al ser fotografiado por el sitio Guacamouly.com.

A lo largo del show, el magnate se burló de sí mismo, incluyendo su afición a los tuits provocativos y que fumó marihuana en un podcast. “A todos los que he ofendido, sólo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y que voy a enviar a la gente a Marte en un cohete. ¿Creían que iba a ser un tipo tranquilo y normal?”, dijo al final de su monólogo que generó sorpresa, aplausos, risas y por qué no, conciencia acerca de un diagnóstico que afecta a innumerables personas.