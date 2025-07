Andrea Bonelli y su rol como madre: “Lucio es alguien fundamental en mi vida”

Andrea Bonelli, una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina, habló como nunca sobre su maternidad y la profunda conexión que mantiene con su hijo Lucio, fruto de su relación con Gerardo Romano. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la artista reveló detalles de cómo vivió ser madre a los 21 años, la personalidad de su hijo y la elección de ambos por mantener un perfil bajo lejos de la exposición mediática.

Andrea Bonelli habló como nunca de su rol como madre

Durante la charla con Maugeri, Andrea Bonelli se mostró emocionada al hablar de su hijo Lucio, quien actualmente tiene 38 años y lleva una vida artística alejada de los medios. “Soy muy feliz con mi maternidad, Lucio es alguien fundamental en mi vida”, expresó con orgullo. Bonelli tuvo a Lucio a los 21 años, en el marco de su relación con el actor Gerardo Romano.

Andrea Bonelli y su hijo Lucio Romano.

A pesar de la exposición que implica haber sido protagonista de algunas de las ficciones más exitosas de la televisión argentina, como Los Roldán o Los exitosos Pells, Andrea destacó que su hijo eligió desde siempre mantener un bajo perfil. “Es artista, pinta, es hábil con la carpintería”, comentó.

Consultada por Maugeri sobre cómo se definía como madre, Bonelli explicó: “Siempre traté de ser muy presente y de ayudarlo cuando me necesita. Pero, desde muy chiquito, traté de no invadirlo, que no sintiera sobreprotección. Creo que lo he protegido pero siempre tratando de no sobreprotegerlo, de dejarlo ser”.

Andrea Bonelli: “Siempre traté de ser muy presente y de no sobreprotegerlo".

Además, la actriz contó cómo vivió Lucio el reconocimiento masivo de su madre como figura pública. “Creo que lo fue tomando de una manera muy natural, porque nació en ese entorno”, aseguró.

En ese sentido, destacó la autonomía de pensamiento de su hijo y lo mucho que aprende de él: “Tiene que ver con su personalidad. Lucio tiene una personalidad muy fuerte, siempre fue tomar decisiones muy claras, a mí me enseña mucho esa parte de él. Tiene mucha claridad en muchas cosas y no lo vive mal para nada. Es decir, no lo sufre en absoluto. Cuando él dice que no quiere es porque no le interesa”.

Lucio Romano, el hijo de Andrea Bonelli y Gerardo Romano.

Por otra parte, destacó la complicidad que mentiene con su hijo y que dicha conexión se ve reflejada en el vínculo cotidiano que comparten. “¿Va a ver tus trabajos?”, preguntó Maugeri. La actriz respondió: “Siempre. Además, muchas veces le consulto. Lo escucho mucho porque es una voz que me interesa y además no es condescendiente para nada conmigo”.

Cerca del final de la entrevista, Andrea Bonelli fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en abuela. Con ternura, respondió: “Es impresionante que ya casi tenga 40 años. Sí, sí, me gustaría. No sé cuándo podría llegar a suceder, pero sería una muy buena experiencia”.

Durante su paso por +Caras, Andrea Bonelli habló como nunca sobre su maternidad y la profunda conexión que mantiene con su hijo Lucio. A través de sus palabras, dejó en claro que su mayor orgullo es haber criado a su hijo con libertad, respeto y amor, y que hoy encuentra en él no sólo a su familia, sino también una voz lúcida en su camino como artista.