Fantino confesó que quiere tener un hijo con Coni Mosqueira

Al frente de su programa "Fantino a la tarde", el periodista Alejandro Fantino tuvo su momento de catarsis y abrió su corazón. En un momento del ciclo, en el que se hablaba sobre la exposición de la vida privada de los famosos, Ale habló de la suya y confesó que quiere tener un hijo con su novia Coni Mosqueira.

"Dios quiera que si. Yo tengo a Nahuel, de 18 años, ya es grande. Ojalá que DIos quiera que vuelva a ser padre y con Coni", manifestó. También contó que después de más de 10 años en pareja con Miriam Lanzoni, al volver a la soltería se sentía perdido y un día decidió ir a Tequila, pero se sintió fuera de timing. "Cuando la vi, me acerqué no sé con qué excusa y le pedí el teléfono, pero después no sabía qué escribirle" y agregó: "Finalmente le mandé un mensaje en Instagram y la invité a cenar".

Después de ese momento se hicieron inseparables y hoy la pareja está consolidada y con proyectos de familia en común y hasta se imaginó una situación por demás desopilante: "Me proyecto como papá de mellizos y me imagino recorriendo el supermercado con los dos bebés a cuesta".

También aclaró que nunca pediría canje de pañales y que para eso prefiere pedirle a Luis Ventura, el panelista y presidente de APTRA, una página de publicidad.