Fernán Mirás confesó que produjo un incendio y lo mantuvo en secreto por 20 años

Invitado al programa Los Mammones, Fernán Mirás, tuvo un divertido intercambio con el conductor y los panelistas, contando anécdotas de sus trabajos en televisión, cine y teatro, y también algunas de su vida y más específicamente de su infancia.

Así fue como el actor de "Tango Feroz", "Caballos salvajes" y tantos otros éxitos, confesó que, entretenido prendiendo fósforos, en el patio de su casa, incendió el colchón de una cuna y huyó dejando que la familia acuse a un vecino.

Fernán Mirás recordó cuando incendió un colchón

El actor de 51 años, recordó la anécdota ante la sorpresa de los presentes en el estudio de América: "Estaba jugando con fuego. En el patio de mi casa había un colchón de un moisés, era una cunita de bebé que la habían puesto en el patio porque la estaban por regalar", comenzó el relato.

"Dije che, me parece que agarró el fósforo, y como era chico, me fui. Como que hice algo arriba del colchón" y detalló lo que siguió después: "De golpe escucho ¡fuego!, ¡fuego!, y veo por la ventana el humo. En el barrio había un chico muy peligroso, que andaba por los techos y mis padres lo acusaron a él, y yo me hacía el distraído", continuó.

Lo sorprendente es que Fernán mantuvo el secreto por muchos años y una vez, cuando el tenía 30, en una cena familiar, salió el tema: "Alguien dijo: ¿Te acordás cuando el vecino quemó el colchón? y yo dije ¡qué vecino, yo lo quemé! y toda mi familia hizo un gesto como si hubieran descubierto que habían vivido con el petiso orejudo (un reconocido asesino serial argentino del siglo pasado) durante 35 años" tal vez no entendiendo la reacción de la familia dado que para Mirás el tema ya había prescripto, agregó:

"No sabía que era tan grave. Ya me había olvidado. Todos dejaron los cubiertos y empezaron a interrogarme. Incluso mi hermana me cuestionó y yo le dije dejame de romper las pelotas que a vos te vi hacer tantas cosas. Ella también tiene su prontuario".

Para finalizar,el papá de Santiago, Sofía y Sebastián, acotó "lo gracioso es que yo lo dije con ingenuidad y de golpe me retaron por todo lo que no me habían retado".

Fernán Mirás uno de los protagonistas de la nueva edición de ATAV

La China Suárez habló de sus futuros proyectos laborales y generó gran repercusión entre los fanáticos de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza) la exitosa ficción de Canal Trece.

La pareja de Benjamín Vicuña provocó la ilusión del fandom cuando compartió en Insta Stories una imagen junto a Fernán Mirás, otro de los protagonistas de la serie.

LP