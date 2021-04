Gustavo Martínez contó detalles de su relación con Ricardo Fort: "Sufrí mucho"

La ex pareja de Ricardo Fort y actual tutor de los hijos del empresario fallecido, Gustavo Martínez, habló a corazón abierto sobre la relación que lo unió al chocolatero y contó detalles desconocidos de la relación.

En diálogo con Mitre Live, el tutor de Marta y Felipe Fort habló de cómo fue su vínculo con Ricardo y se refirió a los distintos momentos de la vida en común.

En relación al entorno Fort, Gustavo dijo que en varias oportunidades se enojaba porque veía que la gente se aprovechaba de su fortuna, pero en vez de escucharlo, Fort le contestaba que era su plata y hacía lo que quería. "a veces esa casa era un quilombo. Yo le decía: tenés hijos boludo. Me daba cuenta de que se aprovechaban de él", confesó.

También se refirió a quienes le llenaron la cabeza al empresario y que a él muchos no lo querían. "Hacían pelotudeces para romper mi vínculo con Ricardo. Yo era una patada en el culo para ellos. Muchos no querían que esté cerca de Ricardo y él lo sabía".

En otro pasaje de la entrevista, Gustavo se refirió a las peleas que entre ellos atravesaron: "Tuvimos un break. Ricardo es una de las personas a la que más quise. y creo que él también me quiso. Me aparté durante dos meses y eso a él lo afectó por eso me mandó a llamar y volví" fue en esa parte de la charla donde Martínez dijo haberse sentido maltratado y agregó: "No me gusta que me forreen".

Además, aseguró que si bien él nunca tuvo un mango, "jamás le saqué un peso a Ricardo, pero sin embargo venían pendejos chiquitos que él se los llevaba y era sí", dijo resignado ante esa realidad que no podía modificar.

Gustavo dijo que entre ellos hubo muchas peleas aunque nunca se fueron a las manos, pero sí el maltrato verbal existió en una discusión muy fuerte que tuvieron. Por último confesó que sufrió mucho en esa relación: "Estar al lado de alguien que conocés de un montón de años y ves que se meten algunas personas HDP y la pasas mal", finalizó.

Vale recordar que tras el fallecimiento de Ricardo Fort, Gustavo Martínez se hizo cargo de la tenencia de sus 2 hijos, Marta y Felipe, que actualmente tienen 17 años y, con el consentimiento de la familia de su ex, logró la tutoría legal de los mellizos.

Marta y Felipe Fort: “Heredamos de nuestro padre vivir sin rótulos ni prejuicios”

A punto de celebrar sus 17 años, los mellizos Marta y Felipe Fort confiesan sus primeros proyectos y sueños. Sus personalidades contrastan y entre ellos hay divertidos reproches de hermanos, pero si hay algo que comparten es transitar su adolescencia bajo el halo de popularidad que legaron de su padre, Ricardo Fort, el mediático empresario que deseaba ser famoso y amado y quien, pese a su inesperada partida, hace siete años, no deja generar admiración por su historia de vida.

LP