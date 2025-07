Juana Repetto reveló las dudas de su hijo sobre su identidad: “Los chicos entienden mucho más de lo que creemos”

Juana Repetto compartió un momento íntimo y revelador sobre su maternidad en el podcast Más minas que mamás, donde reveló cómo fue la conversación en la que su hijo mayor, Toribio, le preguntó por qué no tenía papá. La actriz, que en 2016 decidió ser madre mediante una inseminación con donante anónimo, explicó con claridad y ternura cómo respondió a una de las inquietudes más profundas de su hijo.

Durante una nueva entrega de su podcast, Juana recordó el día que Toribio, que hoy tiene casi 9 años, planteó por primera vez la gran pregunta. “Estábamos yendo a un espacio de juego libre y, a punto de llegar, me dice: ‘¿Por qué yo no tengo papá?’”, contó.

Juana Repetto y su hijo, Toribio.

Lejos de posponer la charla, la actriz decidió que era el momento indicado para hablar con honestidad sobre el tema. “Me bajé en un bar, me senté y le conté: ‘Mirá, el deseo más grande de mi vida era ser mamá. Yo fui a un lugar donde hay hombres que dejan espermatozoides, hay mujeres que dejan óvulos. Para hacerlo se necesita de un espermatozoide y de un óvulo. Yo soy tu mamá y te tuve con un donante en una clínica’”, relató.

La reacción del niño fue inmediata y sin complicaciones: “Y me contesta: ‘Ah, bueno, bueno’. ¿Qué me va a decir?”, dijo entre risas, transmitiendo la naturalidad con la que su hijo procesó la información.

La llegada de Sebastián Graviotto a sus vidas

Tiempo después, cuando Juana comenzó una relación con Sebastián Graviotto —padre de su segundo hijo, Belisario—, el tema volvió a surgir. “Nunca más me preguntó nada hasta que apareció Sebi, que él tiene una hija de la edad de Toro, que obviamente venía a casa”, explicó la actriz. Ese nuevo entorno reavivó las inquietudes de "Toro", como cariñosamente lo llama su mamá: “Entonces un día me dice: ‘¿Por qué no hay un papá para mí?’”.

Ante esa nueva pregunta, Juana y Sebastián le ofrecieron una respuesta clara y contenedora. “Sebi le dijo: ‘Mirá, yo no soy tu papá, pero sí estoy para ayudarte, para hacer cosas juntos, para escucharte, para compartir’”, detalló Juana.

Juana Repetto, Sebastián Graviotto y sus hijos.

Aunque Graviotto tiene un rol activo y amoroso en la vida de Toribio, el niño mantiene su decisión de no llamarlo papá. “No le dice papá y nosotros respetamos eso. Vos le preguntás y te dice que no tiene papá”, remarcó Repetto, quien confirmó recientemente su separación de Graviotto.

La importancia de la comunicación y la verdad en la crianza

Juana destacó que, desde el inicio, eligió contarle a su hijo su historia con la mayor transparencia posible. “Él siempre supo. Nunca le oculté nada, porque siento que cuando una historia se cuenta desde el principio, los chicos la viven con total claridad”, afirmó.

A través de su cuenta de Instagram y de sus proyectos laborales, la actriz aborda con frecuencia temas relacionados con maternidad, diversidad familiar y crianza consciente. En sus palabras, hay una búsqueda constante por romper con estigmas y construir nuevos relatos posibles.

Juana Repetto y sus hijos, Toribio y Belisario.

“Creo que la mejor forma de criar es desde la verdad, sin generar fantasmas. Los chicos entienden mucho más de lo que creemos, cuando hay amor y claridad”, expresó con convicción.

A través del profundo testimonio que compartió en el podcast Más minas que mamás, Juana Repetto reveló cómo enfrentó la elemental pregunta de su hijo Toribio sobre su identidad. Con sensibilidad y verdad, la actriz continúa visibilizando las diversas formas de maternar, los desafíos emocionales que esto implica y la importancia de construir vínculos auténticos, basados en el amor, el respeto y la honestidad.