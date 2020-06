Luis Bremer habló sobre el femicidio de su madre

Con una serenidad producto de muchos años de psicoanálisis, el periodista Luis Bremer, quien estaba sentado en una de las sillas de la codiciada mesa conducida por Juana Viale, relató el difícil momento que atravesó hace ya 25 años cuando a su madre la mató una ex pareja suya.

Ese día, Luis se había recibido de locutor y tras la ceremonia que se había realizado en el Teatro Cervantes, regresó a su casa donde se encontró con el espantoso cuadro de situación. "La mató quien había sido su pareja. Ya no lo era más"."Fue el día anterior al Ni Una Menos. Yo trabajaba con Claudio Villarruel y Bernarda Llorente, en un momento se generó un clima de mucha intimidad y empecé un paso de tramitación. Le puse voz a eso. Sentía vergüenza de que me haya pasado a mi, en mi casa, con mi vieja y yo siendo hijo varón que no la pude defender."

"Yo estaba en pedazos y la sensación era de vacío, como de caer en un pozo sin fin. esta historia que ahora me emociona ahora no me perturba. A mi me consterna y me perturba que después de 25 años haya mujeres que sigan pasando por esto en nuestro país".

A mi mamá la amenazaban y cuando hizo la denuncia le dijeron que hasta que no haya sangre no se podía hacer nada. "La mataron. Hubo sangre y tampoco hicieron nada". Hoy hablo por los que no tienen voz. Se mata a la mujer por odio de género.

Hay otro tipo de femicidio que es cuando matan a un ser querido para lastimarla. Me contaron que este hombre tenia un bolso, estaba disfrazado, tenía papeles con inscripciones donde supuestamente la intención era matarme a mí,