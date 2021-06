Así es el clima astrológico para hoy 15 de Junio

Acuario: adaptación, flexibilidad, tiempo de escucha. En el dialogo hay un ida y vuelta amoroso que te nutre. disfrutas de complementarte en el otro. Géminis con el transito del Sol y Mercurio: se cumplen los sueños. Lo que creias imposible se hace realidad de la noche a la mañana. Fruto de tu trabajo y esfuerzo. Libra: pragmatismo en los sentimientos. A veces es mejor usar la cabeza en los asuntos del corazón. Un poco de distancia te va a hacer bien.

Hoy es Noche Magnética Azul en el Calendario Maya

Si crees que tienes cualidades para el éxito, tienes cualidades para el éxito. Solo vos puedes decidir si tienes cualidades para triunfar o no. Si te la pasas diciendo que no sirves para nada, que no posees ningún talento especial, ciertamente no llegarás muy lejos. El talento no es como el maná que cae del cielo, es la suma de cualidades que cuando las desarrollas te llevan a adquirir ciertas habilidades. Cada uno tiene un don especial, por más pequeño que sea. No quieras ser otro del que eres. No mires con envidia el talento de los demás. Encuentra tu propio don y haz d él tu mayor fuerza.

AFIRMACION DEL DIA

Nací para triunfar. El éxito es parte de mi esencia.

