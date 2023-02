Así será el clima astrológico para el 16 de febrero del 2023

Tauro: siempre se puede un poco más. Traza un plan de acción, estrategias, objetivos y luego ponerse en marcha. No necesitas nada más. Escorpio: el Sol entro en cuadratura para recortarte que no todo es diversión. Para que las cosas funcionen vos tenes que hacer tu parte. El equilibrio se logra con un 50% de placer y un 50% de responsabilidad. Géminis: la palabra es uno de tus puntos fuertes. Poder de disuasión. Libra: no le tengas miedo a la ambición. Vos podes más de lo que crees. Aceptá el éxito.

Hoy es Mago Magnético Blanco en el Sincronario Maya

La felicidad es una descarga electroquímica del cerebro. Date un electroshock de felicidad.

Aunque no lo creas, la felicidad es algo cerebral. Cuando eres feliz se activan ciertas zonas de la corteza cerebral y se producen descargas electroquímicas que activan toda la red neuronal. Puedes provocar esta felicidad conectándote con cosas positivas que le recuerden a tu cerebro que es feliz. Admirar la belleza, meditar, practicar algún hobbie que te apasione, danzar, son todos estímulos que provocarán impulsos electroquímicos que te llevarán a un estadio de paz mental, armonía y bienestar.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Todos los días recibo un electroshock de felicidad y comienzo el día con alegría.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

