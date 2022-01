Así será el clima astrológico para el 4 de Enero del 2022

Marte en Sagitario, aparecen enojos escondidos, tapados. Por querer evitar discusiones, guardas enfados que se van acumulando hasta que un dia estallas y le tiras todo junto en la cara. Aries, mejora la salud, recuperas el bienestar y la energia, te reintegras a tus actividades integrandote de a poco. Leo: este Marte en buen aspecto con tu Sol natal, te invita a realizar ejercicio, deportes, canalizando toda energia que te sobra.

HOY es ENLAZADOR DE MUNDOS SOLAR BLANCO en el Calendario Maya

No fuerces tu destino. Escucha tu destino. Otra clave importante: ¡No le digas a Dios lo que tiene que hacer!!! ¡El conoce muy bien Su trabajo!!! Muchas veces le pedimos ayuda al Universo pero no soltamos las riendas. Queremos seguir teniendo el control. Ya te has dado cuenta que solo no podías, sin embargo todavía permaneces aferrado a tus viejas creencias de “como debería ser tu vida”. Mientras permanezcas anclado a tu viejo plan, tu vida continuará detenida. Entregate a ese Poder Superior que sabe lo que es mejor para ti. Escucha las señales del destino.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy abierto y receptivo en todo momento a las señales del Universo.

www,brujitomaya.com