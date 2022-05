Así será el clima astrologico para este 10 de Mayo del 2022

Cáncer: a nivel vocación hay algo que surge del instinto, de las ganas de hacer eso y no otra cosa. Esa es la clave de tu destino. Seguí el pedido de tu ser interior. Escorpio: es imposible estar de acuerdo con todos. Por querer mediar terminas complicándote la vida. Algunos les gustarás y a otros no, eso no tiene que importarte. Se fiel a lo que queres. Piscis: el que mucho abarca poco aprieta. ¿De donde surge la auto- exigencia de tener que hacer siempre más? Enfoca tus tareas y estarás más cerca del éxito.

Hoy es Humano Entonado Amarillo en el Calendario Maya

Cuando creas pones en marcha un mecanismo de engranajes que ponen en funcionamiento la Gran Maquinaria Divina. Cuando creamos somos socios con Dios. Algo Superior, invisible, te está observando para ver cuanto pones de vos en cumplir tus sueños. Demuéstrale que estas comprometido 100 % con tu proyecto de vida. El Universo pondrá en movimiento los engranajes de la Gran Maquinaria Divina para que tus planes y objetivos se hagan realidad. Pero es necesario que des el primer paso. ¿Si vos no crees en tí, quién lo hará?

AFIRMACION DEL DIA

El Universo manifiesta todo lo que necesito para cumplir mi destino.