Así será el clima astrológico para este 10 Octubre del 2022

Luna LLena en Aries, Sol en Libra. luna de los comienzos, de los inicios, del entusiasmo. Todo esta por venir, todo esta por empezar. Esas cosas que nos quedaron pendientes, lo que nos propusimos como metas y objetivos a principio de año y todavia no hicimos realidad, es tiempo para re-planificar y concretar nuestros propositos de aca a fin de año. El sol en libra nos enfoca en la belleza ¿Cómo podriamos hacermás hermosa nuestra vida? Te lo pusiste a pensar? Desde o pequeño ¿Qué cosas podrían hacer mas hermosa tu vida?

Hoy es Serpiente Lunar Roja en el Calendario Maya

Cada vez que te enojas pierdes tu paz. ¿Qué vale más tu enojo o tu armonía? Recupera tu paz. A veces tenemos tan instalado el enojo que ya forma parte de nuestra vida. La ira se ha apoderado de ti y ya no eres libre, ya no eres feliz (nadie eternamente enojado puede ser feliz). Tal vez las razones que causaron tu enojo sean muy reales, algunas de ellas tienen años. Siempre encontrarás motivos e injusticias para estar enojado. Tienes razón, pero ¿tener la razón te hace feliz? El enojo más profundo, el que quizás no reconozcas es el enojo que sientes con vos mismo. Un enojo profundo, muy arraigado. Pero ya es tiempo de liberarlo, de liberarte. Es tiempo de estar en paz.

AFIRMACION DEL DIA

Suelto mi enojo de una vez por todas y para siempre, ya no me sirve, elijo mi libertad.

